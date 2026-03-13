Handball Verbandsliga: Alles ist noch möglich fürTeam Neckar

Handball-Verbandsligist Team Neckar hat am Samstag )18 Uhr) die HSG Walzbachtal in der Käsberghalle in Mundelsheim zu Gast. „Jetzt zählt es“, sagt Trainer Patrice Payer. Nach der 22:33-Auswärtsniederlage beim TSV Birkenau sollte Team Neckar daheim gegen die HSG nun eine Reaktion zeigen. Einfach wird es allerdings keineswegs. Walzbachtal steht mit 22:16 Punkten auf dem fünften Tabellenrang und ist seit sieben Spielen ungeschlagen. Die letzte Niederlage datiert aus der Mitte des Dezembers, damals gegen die HSG Weschnitztal. In der Rückrunde ließ Walzbachtal nur beim TSV Birkenau einen Punkt liegen und reist mit viel Rückenwind an.

Hinspiel in der Schlussphase verloren „Sie haben auch echt gute Spieler“, sagt Payer. Dennoch ist der Trainer überzeugt, dass seine Mannschaft Punkte holen kann, wenn es an die Leistungsgrenze geht. „Ich hoffe, dass wir wieder unsere 100 Prozent abrufen. Dann können wir auch unsere Stärken präsentieren“, so Patrice Payer. Bereits im Hinspiel wären Punkte für Team Neckar möglich gewesen. Damals führte die Payer-Sieben zur Halbzeit mit 17:15 und hielt bis zur 50. Minute mit. In der Schlussphase wurde der mögliche Auswärtssieg unglücklich aus der Hand gegeben. Der Klassenerhalt ist für Team Neckar aber noch möglich. Mit nur einem Punkt Rückstand liegt die Mannschaft hinter dem Tabellenzwölften HSG Bruchsal/Untergrombach. Auf den sicheren elften Platz, den aktuell die Sport Union Neckarsulm belegt, fehlen vier Punkte.