Handball – Verbandsliga „Ausnahmsweise“ gewinnt das Team Esslingen
Das Team Esslingen gewinnt das erste Rückrundenspiel gegen die Pfullinger mit 29:23.
Das Team Esslingen gewinnt das erste Rückrundenspiel gegen die Pfullinger mit 29:23.
In der Handball-Verbandsliga der Männer gewann das Tabellenschlusslicht Team Esslingen deutlich das Heimspiel gegen den VfL Pfullingen II. Bei der SG Ober/-Unterhausen verlor der TSV Denkendorf knapp. Auch die Frauen des TSV Neuhausen unterlagen in Unterhausen, dem Tabellenzweiten. Die Frauen der SG Hegensberg/Liebersbronn siegten gegen die Rhein-Neckar Löwen und sicherten sich Tabellenplatz zwei.