Obwohl die Frauen der Habo Bottwar SG Dritter in der Verbandsliga sind, kommt es zu einem Trainerwechsel: Janine Zieker übernimmt bis Saisonende.
13.12.2025 - 08:00 Uhr
Die Habo Bottwar SG hat am Freitag überraschend bekannt gegeben, dass die Zusammenarbeit mit der bisherigen Trainerin der ersten Frauenmannschaft, Daniela Thulke, in beiderseitigem Einvernehmen beendet wurde. Der Zeitpunkt sorgt für Verwunderung – denn die sportliche Lage hätte den Schritt nicht notwendig gemacht. Unter Thulkes Leitung etablierte sich das junge Team zuletzt auf dem dritten Tabellenplatz und blieb in den vergangenen fünf Partien ungeschlagen.