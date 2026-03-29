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  6. Das Team Esslingen braucht ein Wunder

Handball – Verbandsliga Das Team Esslingen braucht ein Wunder

Handball – Verbandsliga: Das Team Esslingen braucht ein Wunder
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Während
die Verbandsliga-Handballer des Team Esslingen und die Frauen aus Neuhausen verlieren, siegt der TV Reichenbach – und springt auf Rang vier.

Während die Verbandsliga-Handballer des TV Reichenbach vor der anstehenden Osterpause ihre Auswärtspartie gewannen, verlor das Team Esslingen knapp beim Dritten – und hängt weiterhin ganz hinten drin.

 

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Männer

Herbrecht/Bol – Reichenbach 31:35

Gegen den Siebten SG Herbrechtingen/Bolheim setzte sich der TVR mit 35:31 durch – und feierte den dritten Sieg in Folge. Die Reichenbacher kletterten aufgrund des Erfolges – und der Niederlage des TSV Deizisau im Derby gegen den TSV Denkendorf – vorerst auf Rang vier. „Das ist ein schöner Nebeneffekt, den nimmt man gerne mit“, sagte Reichenbachs spielender Co-Trainer Roos und ergänzte: „Gegen die SG war es das erwartete schwere Spiel. Aber wir hatten uns gut auf das Tempospiel des Gegners eingestellt, haben eine gute Abwehrleistung gezeigt und vorne sehr geduldig gespielt.“

TV Reichenbach: Funk, Sohn; Fahrion, Kauderer, Schaupp (1), Hofmann, Colin Farrell, Wolf,Ewan Farell, Küstner (5), Gehring (5), Roos (8/6), Mäntele (5), Pussert (5), Scheffold (4), Glatzel (2).

Hofen/Hüttlingen – Team Esslingen 23:21

Das Team Esslingen verlor gegen den Dritten SG Hofen/Hüttlingen mit 21:32. Zwar ist rein rechnerisch der Klassenverbleib für das Team noch möglich, doch hierfür müsste ein Wunder her. Die Esslinger haben sieben Punkte Rückstand auf das rettende Ufer – bei noch acht zu vergebenden Punkten. Team-Spieler Benedikt Frohna weiß die derzeitige Situation einzuschätzen, war aber zufrieden, wie sich seine Mannschaft beim Favoriten präsentiert hatte: „Wir machen in der ersten Hälfte vieles richtig, verpassen aber unsere Chancen. Wir kommen dann auch in die zweite Hälfte gut rein, lassen unsere Möglichkeiten in der entscheidenden Phase aber wieder liegen.“

Team Esslingen: Boss; David Frohna (1), Adelt, Fischer (3), Guhl (4), Onuseit (2), Braune (9/5),Guhl (1), Benedikt Frohna, Hänisch, Schlemmer, Vetter (1), Bernhardt, Weber.

Frauen

Stuttgart/Metz. III – TSV Neuhausen 31:28

Derweil verloren die Frauen des TSV Neuhausen ihr Spiel bei der HSG Stuttgart/Metzingen III mit 28:31. Mit 7:25 Punkten sind die Neuhausenerinnen punktgleich mit dem Zehnten HSG Langenau/Elchingen auf dem drittletzten Platz. Die restlichen Spiele versprechen also Spannung im Kampf um den Klassenverbleib. Die Neuhausenerinnen haben aber alles in der eigenen Hand.

TSV Neuhausen: Olbricht; Klumpp, Goga (2), Maren Sonnenwald (3), Hofmann, Katic (2), Adam, Sachs, Fritz, Heveling (4), Pflüger (9/6), Julia Sonnenwald (2), Kimmelmann (4), Korkmaz, Pfizenmaier, Allilomis (2).

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