Handball – Verbandsliga Das Team Esslingen braucht ein Wunder
Während
die Verbandsliga-Handballer des Team Esslingen und die Frauen aus Neuhausen verlieren, siegt der TV Reichenbach – und springt auf Rang vier.
Während
die Verbandsliga-Handballer des Team Esslingen und die Frauen aus Neuhausen verlieren, siegt der TV Reichenbach – und springt auf Rang vier.
Während die Verbandsliga-Handballer des TV Reichenbach vor der anstehenden Osterpause ihre Auswärtspartie gewannen, verlor das Team Esslingen knapp beim Dritten – und hängt weiterhin ganz hinten drin.