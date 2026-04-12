Handball – Verbandsliga: Deizisau gewinnt unerwartet deutlich – Trainer Strübin geht

Überraschend deutlich entschieden die Verbandsliga-Handballer des TSV Deizisau das Derby beim TV Reichenbach mit 33:28 (20:13) für sich. Immerhin: Trotz eines mehrfachen Zehn-Tore-Rückstands gelang es den Reichenbachern gegen Ende der zweiten Hälfte, etwas Schadensbegrenzung zu betreiben, zufrieden war aber keiner. Im Gegenteil: Während die Deizisauer das obligatorische Derbysieger-Tänzchen aufs Parkett legten, schlichen die Reichenbacher mit betretenen Gesichtern vom Feld. Indes ist klar, dass Trainer Sven Strübin die Deizisauer nach einer Saison verlassen wird.

Allein 19 Fehler hatte Jochen Masching in Abschnitt eins gezählt: „So kann man in dieser Liga kein Spiel gewinnen“, sagte der Reichenbacher Trainer und ärgerte sich. Die Deizisauer hätten so gespielt, wie es zu erwarten war: „Darauf haben wir uns vorbereitet, aber auf der Platte nicht umgesetzt.“ Masching nahm dabei keinen Spieler von der Kritik heraus: „Über die gesamte Partie haben alle zu viele Fehler gemacht.“

Relativ ausgeglichen war das Spiel lediglich bis zum 8:8 (20.) – danach zündeten die Deizisauer den Turbo und nutzten die Unzulänglichkeiten der Reichenbacher gnadenlos aus. Ein weiterer Pluspunkt: Das Torwartduell entschieden die Gäste klar für sich – Fabian Bauer, der in der kommenden Saison zum aktuellen Regionalliga-Spitzenreiter TSV Schwäbisch Gmünd wechselt, zog den Reichenbacher Schützen bereits in der ersten Hälfte mit zahlreichen Glanzparaden den Zahn.

Entscheidend war ein Fünf-Tore-Lauf der Deizisauer vom 10:9 (23.) auf 15:9 (26.), darunter gleich drei Treffer ins leere Reichenbacher Tor – die in Unterzahl vorne aufgefüllt hatten, den Wechsel aber nicht schnell genug hinbekamen. Überhaupt fehlte es dem TVR über die gesamte Partie immer wieder am nötigen Biss. Dass die Luft im sicheren Mittelfeld in der Tabelle kurz vor dem Ende der Saison raus ist, glaubt Masching indes nicht: „Vielleicht waren wir uns nach fünf Siegen in Folge gegen ersatzgeschwächte Deizisauer zu sicher.“ Nach dem 9:15 warf er folgerichtig die grüne Karte (26.) und versuchte sein Team lautstark wachzurütteln. Ohne Erfolg: Bis zur Pause zogen die Deizisauer auf 20:13 davon und ließen auch danach nicht locker. Erst als sie es in den letzten zehn Minuten langsamer angingen ließen, kamen die Reichenbacher heran – der Deizisauer Sieg war aber zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

Bewegung in den Kadern

TSV-Trainer Sven Strübin attestierte seiner Mannschaft eine außerordentliche Leistung: „Hinten raus war es eine Kraftfrage, auch angesichts unserer personellen Situation.“ Dass die Partie zu einem Selbstläufer wird, hätte Strübin indes nicht erwartet: „Es war unerwartet, dass wir hier so deutlich gewinnen.“ Sein Team hätte es immer wieder geschafft, die Reichenbacher aus dem Konzept zu bringen, etwa mit dem Einsatz von zwei Kreisläufern oder dem siebten Feldspieler: „Trotz einer schwierigen Trainingswochen hatten wir uns gut auf den Gegner vorbereitet.“ Mit dem Sieg tauschten die vor der Partie punktgleichen Teams in der Tabelle die Plätze – Deizisau ist nun Vierter, die Reichenbacher belegen Platz fünf. Für beide Teams geht weder nach oben noch nach untern noch was.

„Mit Ausnahme dieses Spiels haben wir aber eine gute Runde gespielt, das muss man meinen Jungs zugute halte“, resümierte Masching, der zum Ende der Saison seinen Trainerposten abgeben wird: „Jetzt haben wir noch drei Spiele, da wollen wir wieder mehr Spaß haben als diesmal.“

Hinter den Kulissen laufen bei beiden Clubs die personellen Planungen für die kommende Runde bereits auf Hochtouren. In Kreisläufer Paul Colin Dolderer und Torwart Sascha Bauer (beide vom TSV Bartenbach) stehen laut Reichenbachs sportlichem Leiter Alec Farrell zwei Zugänge fest. Einen neuen Trainer könne man noch nicht präsentieren: „Aber wir sind an einer Lösung dran, da sieht es ganz gut aus“, kündigte Farrell an. Den Verein verlassen werden Mika Fahrion und Tim Küstner (beide zur HSG Ostfildern) sowie Kreisläufer Philipp Schaupp, der zum TSV Wernau zurückkehrt. Zudem fällt Tim Pussert wegen eines Auslandssemesters für die gesamte Saison 2026/2027 aus.

Auch die Deizisauer sind auf der Suche nach einem neuen Trainer, Strübin hört aus beruflichen Gründen auf: „Ich kann keine Zusage geben, da ich selber nicht weiß, wie es bei mir weitergeht“, erklärte der B-Lizenz-Inhaber. Neben dem Abgang von Torwart Bauer wird zudem Finn Beichter die Deizisauer verlassen – er wechselt zum TSV Köngen in die Landesliga.

TV Reichenbach: Sohn, Funk; Kauderer (3), Schaupp (1), Hofmann (1), Colin Farrell (1), Wolf, Ewan Farrell (2), Fahrion (2), Küstner (2), Gehring (2), Roos (9/4), Mäntele (2), Pussert (1), Scheffold (1), Glatzel (1).

TSV Deizisau: Bauer (2), Hermann, Gross; Kühl (3), Beichter, Paßmann (1), Taxis (8/2), Kuntsche, Seibold, Albrecht (1), Dannenmann (2), Crone (4), Schmidt (4),

Schiedsrichter: Florian Kunz / Matthias Twardon (Holzgerlingen / Weil im Schönbuch).

Zuschauer: 300.

Zeitstrafen: 8:10 – zwei Mal zwei Minuten für Lohmann (Deizisau), zwei Minuten für Fahrion, Mäntele, Pussert, Glatzel (Reichenbach), Kühl, Dannenmann, Schmidt (Deizisau).

Rote Karte: Schmidt (Deizisau/ 46. grobes Foulspiel).

Beste Spieler: Roos/Lohmann, Bauer.