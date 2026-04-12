Handball – Verbandsliga Deizisau gewinnt unerwartet deutlich
Der TV Reichenbach unterliegt dem TSV Deizisau im Derby der Handball-Verbandsliga mit 28:33. Beide Vereine sind für die kommende Saison auf Trainersuche.
Der TV Reichenbach unterliegt dem TSV Deizisau im Derby der Handball-Verbandsliga mit 28:33. Beide Vereine sind für die kommende Saison auf Trainersuche.
Überraschend deutlich entschieden die Verbandsliga-Handballer des TSV Deizisau das Derby beim TV Reichenbach mit 33:28 (20:13) für sich. Immerhin: Trotz eines mehrfachen Zehn-Tore-Rückstands gelang es den Reichenbachern gegen Ende der zweiten Hälfte, etwas Schadensbegrenzung zu betreiben, zufrieden war aber keiner. Im Gegenteil: Während die Deizisauer das obligatorische Derbysieger-Tänzchen aufs Parkett legten, schlichen die Reichenbacher mit betretenen Gesichtern vom Feld. Indes ist klar, dass Trainer Sven Strübin die Deizisauer nach einer Saison verlassen wird.