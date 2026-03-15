Handball – Verbandsliga: Deizisau „total enttäuschend“

In der Handball-Verbandsliga gewann der TV Reichenbach beim Spitzenteam SG Hofen/Hüttlingen – Verfolger TSV Deizisau profitierte davon nicht, weil die Mannschaft bei der SG Herbrechtingen/Bolheim unterlag.

Team Esslingen – TV Gerhausen21:23

Schlusslicht Team Esslingen hat die nächste Niederlage kassiert – und wie so oft in dieser Saison war die Mannschaft nicht weit weg von einem Erfolg. Gegen den Viertletzten Gerhausen wäre ein Erfolg nötig gewesen, um den Glauben am Klassenverbleib aufrecht zu erhalten. Es kam anders. In der ersten Hälfte lagen die Esslinger immer vorne, zur Pause dann mit 11:8. In der 37. Minute kassierten sie den 13:13-Ausgleich, anschließend blieb es eng. Das 19:19 gut acht Minuten vor dem Spielende war das letzte Unentschieden – schließlich hatten die Gerhausener das bessere Ende für sich und die Esslinger standen schon wieder mit leeren Händen da.

Team Esslingen: Boss, Schlemmer; Adelt (5), Matts Fischer (2), Lennart Fischer, Jakob Guhl (4), Onuseit, Braune (6/3), Mehlitz, Felix Guhl, nn (1), Benedikt Frohna, Weber, Vetter, Bernhardt (1), Humburg (2).

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VfL Pfullingen II – TSV Denkendorf 30:27

Es war bereits die sechste Niederlage in Folge für die Denkendorfer, die nun im Kampf um den Klassenverbleib angekommen sind. „Obwohl wir mit einer super Abwehrleistung gestartet sind, haben wir den Faden verloren“, erklärte TSV-Torhüter Benedikt Schrade, der selbst einige wichtige Paraden zeigte. Mit einer 6:1-Führung setzte der TSV in Pfullingen zunächst ein klares Zeichen. In Hälfte zwei fiel es den Denkendorfern jedoch zunehmend schwer, im Angriff Lösungen zu finden. „Die Pfullinger haben nochmal eine Schippe draufgelegt“, sagte Schrade. Auch die 13 Tore von Mattis Riehs reichten am Ende nicht für einen Sieg.

TSV Denkendorf: Schrade; Schmid (1), Lohmann (1), Quintus, Beck, Geiselhart (2), Rapp (6), Piskureck (2), Müller (1), Kaiser (1), Riehs (13/5), Ockers, Neubert.

SG Herbrecht./Bolh. – TSV Deizisau37:32

„Das war total enttäuschend“, sagte Arne Staiger vom TSV-Management. Von Beginn an fand die Mannschaft keinen Zugriff in der Abwehr, sodass die SG Tor um Tor davonzog und bereits in der 24. Spielminute einen Zehn-Tore-Vorsprung herausgespielt hatte. Auch im Angriff fehlte den Deizisauern die Konsequenz. Immer wieder scheiterten die TSV-Spieler mit Fehlwürfen. „Es war eine grausame Leistung – die erste Hälfte war entscheidend“, erklärte Staiger. Damit war die Partie frühzeitig entschieden. Zwar erzielte Nils Kühl kurz vor Schluss noch den 32. Treffer zum 32:36, doch näher kam der TSV nicht mehr heran.

TSV Deizisau: Bauer, Gross; Haumann, Kühl (4), Beichter (1), Paßmann (3), Lohmann (7), Taxis (4/1), Baumann (2), Kuntsche (1), Dannenmann (3), Crone (3), Schmidt (4).

Hofen/Hüttlingen – Reichenbach 35:40

Obwohl die Reichenbacher als Underdog in die Partie gegangen waren, feierten sie einen deutlichen Sieg. „Wir spielten am nahen Optimum“, resümierte der spielende Co-Trainer Daniel Roos. Nach einem schwachen Start und einem 2:6-Rückstand drehte der TVR mit temporeichem Spiel die Partie. Vor allem die Schwächen der SG im Rückzug nutzten die Reichenbacher konsequent aus und gingen mit 19:14 in Führung. Tristan Gehring agierte dabei entscheidend. Die Reichenbacher blieben in Führung, aber die SG ließ sich nicht abschütteln. Kurz vor Schluss wurde es noch mal spannend: Die SG stellte eine offensive Manndeckung und der Ausgleich zum 34:34 folgte. Doch es reichte für den TVR. „Das war ein Überraschungssieg“, sagte Roos, denn beim Ausgleich fünf Minuten vor Schluss hätte das Spiel auch kippen können.

TV Reichenbach: Funk; Sohn, Kauderer, Schaupp (6), Wolf, Farrell (1), Fahrion (2), Küstner (4), Gehring (11), Roos (4), Mäntele (3), Pussert (3), Scheffold, Munck, Glatzel (6).