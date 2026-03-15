Handball – Verbandsliga Deizisau „total enttäuschend“
Während der TV Reichenbach bei der SG Hofen/Hüttlingen überrascht, verliert der TSV Deizisau bei der SG Herbrechtingen/Bolheim.
Während der TV Reichenbach bei der SG Hofen/Hüttlingen überrascht, verliert der TSV Deizisau bei der SG Herbrechtingen/Bolheim.
In der Handball-Verbandsliga gewann der TV Reichenbach beim Spitzenteam SG Hofen/Hüttlingen – Verfolger TSV Deizisau profitierte davon nicht, weil die Mannschaft bei der SG Herbrechtingen/Bolheim unterlag.