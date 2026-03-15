 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Esslingen

  6. Deizisau „total enttäuschend“

Handball – Verbandsliga Deizisau „total enttäuschend“

Handball – Verbandsliga: Deizisau „total enttäuschend“
1
Nils Kühl trifft vier mal und auch noch am Schluss, doch Deizisau verliert. Foto: /Robin Rudel

Während der TV Reichenbach bei der SG Hofen/Hüttlingen überrascht, verliert der TSV Deizisau bei der SG Herbrechtingen/Bolheim.

In der Handball-Verbandsliga gewann der TV Reichenbach beim Spitzenteam SG Hofen/Hüttlingen – Verfolger TSV Deizisau profitierte davon nicht, weil die Mannschaft bei der SG Herbrechtingen/Bolheim unterlag.

 

Team Esslingen – TV Gerhausen21:23

Schlusslicht Team Esslingen hat die nächste Niederlage kassiert – und wie so oft in dieser Saison war die Mannschaft nicht weit weg von einem Erfolg. Gegen den Viertletzten Gerhausen wäre ein Erfolg nötig gewesen, um den Glauben am Klassenverbleib aufrecht zu erhalten. Es kam anders. In der ersten Hälfte lagen die Esslinger immer vorne, zur Pause dann mit 11:8. In der 37. Minute kassierten sie den 13:13-Ausgleich, anschließend blieb es eng. Das 19:19 gut acht Minuten vor dem Spielende war das letzte Unentschieden – schließlich hatten die Gerhausener das bessere Ende für sich und die Esslinger standen schon wieder mit leeren Händen da.

Team Esslingen: Boss, Schlemmer; Adelt (5), Matts Fischer (2), Lennart Fischer, Jakob Guhl (4), Onuseit, Braune (6/3), Mehlitz, Felix Guhl, nn (1), Benedikt Frohna, Weber, Vetter, Bernhardt (1), Humburg (2).

Unsere Empfehlung für Sie

Hinweis in eigener Sache: Neue Wege zum Lokalsport

Hinweis in eigener Sache Neue Wege zum Lokalsport

Die digitalen Inhalte der „EßlingerZeitung“ ziehen um – die lokale Berichterstattung bleibt unverändert.

VfL Pfullingen II – TSV Denkendorf 30:27

Es war bereits die sechste Niederlage in Folge für die Denkendorfer, die nun im Kampf um den Klassenverbleib angekommen sind. „Obwohl wir mit einer super Abwehrleistung gestartet sind, haben wir den Faden verloren“, erklärte TSV-Torhüter Benedikt Schrade, der selbst einige wichtige Paraden zeigte. Mit einer 6:1-Führung setzte der TSV in Pfullingen zunächst ein klares Zeichen. In Hälfte zwei fiel es den Denkendorfern jedoch zunehmend schwer, im Angriff Lösungen zu finden. „Die Pfullinger haben nochmal eine Schippe draufgelegt“, sagte Schrade. Auch die 13 Tore von Mattis Riehs reichten am Ende nicht für einen Sieg.

TSV Denkendorf: Schrade; Schmid (1), Lohmann (1), Quintus, Beck, Geiselhart (2), Rapp (6), Piskureck (2), Müller (1), Kaiser (1), Riehs (13/5), Ockers, Neubert.

SG Herbrecht./Bolh. – TSV Deizisau37:32

„Das war total enttäuschend“, sagte Arne Staiger vom TSV-Management. Von Beginn an fand die Mannschaft keinen Zugriff in der Abwehr, sodass die SG Tor um Tor davonzog und bereits in der 24. Spielminute einen Zehn-Tore-Vorsprung herausgespielt hatte. Auch im Angriff fehlte den Deizisauern die Konsequenz. Immer wieder scheiterten die TSV-Spieler mit Fehlwürfen. „Es war eine grausame Leistung – die erste Hälfte war entscheidend“, erklärte Staiger. Damit war die Partie frühzeitig entschieden. Zwar erzielte Nils Kühl kurz vor Schluss noch den 32. Treffer zum 32:36, doch näher kam der TSV nicht mehr heran.

TSV Deizisau: Bauer, Gross; Haumann, Kühl (4), Beichter (1), Paßmann (3), Lohmann (7), Taxis (4/1), Baumann (2), Kuntsche (1), Dannenmann (3), Crone (3), Schmidt (4).

Unsere Empfehlung für Sie

Handball – Regionalliga: Ostfildern gelingt die Revanche

Handball – Regionalliga Ostfildern gelingt die Revanche

Die HSG hat sich nach einer Schwächephase wieder gefangen und fährt in der Handball-Regionalliga einen wichtigen 36:33-Erfolg über die SG Weinstadt ein.

Hofen/Hüttlingen – Reichenbach 35:40

Obwohl die Reichenbacher als Underdog in die Partie gegangen waren, feierten sie einen deutlichen Sieg. „Wir spielten am nahen Optimum“, resümierte der spielende Co-Trainer Daniel Roos. Nach einem schwachen Start und einem 2:6-Rückstand drehte der TVR mit temporeichem Spiel die Partie. Vor allem die Schwächen der SG im Rückzug nutzten die Reichenbacher konsequent aus und gingen mit 19:14 in Führung. Tristan Gehring agierte dabei entscheidend. Die Reichenbacher blieben in Führung, aber die SG ließ sich nicht abschütteln. Kurz vor Schluss wurde es noch mal spannend: Die SG stellte eine offensive Manndeckung und der Ausgleich zum 34:34 folgte. Doch es reichte für den TVR. „Das war ein Überraschungssieg“, sagte Roos, denn beim Ausgleich fünf Minuten vor Schluss hätte das Spiel auch kippen können.

TV Reichenbach: Funk; Sohn, Kauderer, Schaupp (6), Wolf, Farrell (1), Fahrion (2), Küstner (4), Gehring (11), Roos (4), Mäntele (3), Pussert (3), Scheffold, Munck, Glatzel (6).

Weitere Themen

Fußball – Landesliga: FV Neuhausen verliert in Waldstetten

Fußball – Landesliga FV Neuhausen verliert in Waldstetten

Beim 0:1 zeigt der FVN zumindest eine gute zweite Hälfte.
Von sip
Handball – Verbandsliga: Deizisau „total enttäuschend“

Handball – Verbandsliga Deizisau „total enttäuschend“

Während der TV Reichenbach bei der SG Hofen/Hüttlingen überrascht, verliert der TSV Deizisau bei der SG Herbrechtingen/Bolheim.
Von ld/sip
Handball – 3. Liga: Hitziges Spiel, Wolfschlugener Sieg

Handball – 3. Liga Hitziges Spiel, Wolfschlugener Sieg

Die TSV-Frauen gewinnen beim TSV Haunstetten knapp mit 26:24.
Von ld
Wasserball – Bundesliga: SSVE-Frauen: nach Malta ist vor Malta

Wasserball – Bundesliga SSVE-Frauen: nach Malta ist vor Malta

15:5 – die Wasserballerinnen des SSV Esslingen werfen sich in der Bundesliga gegen den Uerdinger SV 08 für das Final Four im Challenger-Cup warm.
Von Sigor Paesler
Handball – Oberliga: Die Köngenerinnen sind „stolz“ auf einen Punkt

Handball – Oberliga Die Köngenerinnen sind „stolz“ auf einen Punkt

Die TSV-Frauen spielen 26:26 gegen den TSV Heiningen. „Debakel“ der Heli-Männer.
Von ld
Handball – Regionalliga: Der TV Plochingen ist chancenlos

Handball – Regionalliga Der TV Plochingen ist chancenlos

Die Plochinger verlieren beim TVS Baden-Baden mit 29:44.
Von ld
Handball – Regionalliga: Ostfildern gelingt die Revanche

Handball – Regionalliga Ostfildern gelingt die Revanche

Die HSG hat sich nach einer Schwächephase wieder gefangen und fährt in der Handball-Regionalliga einen wichtigen 36:33-Erfolg über die SG Weinstadt ein.
Von Kerstin Dannath
Wasserball – 2. Bundesliga: SSV Esslingen zeigt eine solide Leistung

Wasserball – 2. Bundesliga SSV Esslingen zeigt eine solide Leistung

Wasserball-Zweitligist SSV Esslingen lässt im Spiel gegen den SVV Plauen nicht nach und gewinnt deshalb verdient mit 21:19.
Von Sigor Paesler
Handball – 3. Liga: TSV Neuhausen: Der Funke springt über

Handball – 3. Liga TSV Neuhausen: Der Funke springt über

Handball-Drittligist TSV Neuhausen zeigt – wie Gegner HBW Balingen-Weilstetten II – ein sehr gutes Spiel und gewinnt verdient mit 35:32. Lukas Fischer überragt.
Von Sigor Paesler
Handball – Vorschau: Die Wochen der Wahrheit

Handball – Vorschau Die Wochen der Wahrheit

Handball-Regionalligist TV Plochingen sowie Verbandsligist Team Esslingen stehen im Abstiegskampf vor entscheidenden Partien.
Von Robin Kern
Weitere Artikel zu Verbandsliga
 
 