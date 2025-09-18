Handball-Verbandsliga: Die Ungewissheit überwiegt vor dem Saisonstart der Habo-Männer

Die Verbandsliga-Männer der Handballregion Bottwar SG starten am Sonntagabend (Anpfiff: 18 Uhr) in der Wunnensteinhalle in die neue Saison – und das gleich mit einem Derby. Gegner ist der Aufsteiger Team Neckar, vormals als TV Mundelsheim aktiv, der mit viel Rückenwind aus einer starken Landesliga-Rückrunde anreisen wird. Habo-Trainer Jan Diller blickt dem Auftakt mit Vorfreude entgegen: „Vom Gefühl her sind wir gut vorbereitet.“ Beim Team Neckar ist es ähnlich. Dillers Gegenüber, Patrice Payer vom Team Neckar, sagt: „Anspannung, Freude, es ist alles dabei.“

Grundsätzlich zeigen sich Diller und Payer also zuversichtlich. Dennoch herrscht zum Saisonbeginn auf beiden Seiten eine gewisse Ungewissheit, da die Stärke des Gegners nur schwer einzuschätzen ist. „Vielleicht wird es am Ende einfach auf die Tagesform ankommen“, so Diller.

Sein Team kann voraussichtlich personell komplett antreten. Bei der Neckar-Sieben stehen hinter zwei Spielern noch ein Fragezeichen. Vorbereitet haben sich die Buffalos auf die offensive 5:1-Abwehr der Gäste sowie auf einige Schlüsselspieler. „Ich bin überzeugt, dass wir die Aufgaben, die uns gestellt werden, gut lösen können“, sagt der Coach Diller, dessen Mannschaft nach einer gelungenen Saison ebenfalls um den Aufstieg kämpfte.

Das Selbstvertrauen bei beiden Teams ist damit groß: Der Aufsteiger kommt mit einer beeindruckenden Serie aus der Vorsaison, doch auch die Diller-Sieben hat in der letzten Runde gezeigt, wozu sie in der Lage ist. „Wir gehen schon mit Respekt in die Partie“, sagt Payer deshalb auch.

Die Zuschauer dürfen sich also auf ein sicherlich packendes und attraktives Spiel freuen – und die Freude, dass es nun endlich wieder losgeht, ist auf beiden Seiten riesig.