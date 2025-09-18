 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Marbach/Kornwestheim

  6. Die Ungewissheit überwiegt vor dem Saisonstart der Habo-Männer

Handball-Verbandsliga Die Ungewissheit überwiegt vor dem Saisonstart der Habo-Männer

Handball-Verbandsliga: Die Ungewissheit überwiegt vor dem Saisonstart der Habo-Männer
1
Auch die Männer der Habo SG legen jetzt wieder los. Foto: Baumann/Britsch

Derby zum Auftakt: Die Männer der Habo SG empfangen das Team Neckar – die Stärke des Verbandsliga-Aufsteigers ist schwer zu schätzen.

Die Verbandsliga-Männer der Handballregion Bottwar SG starten am Sonntagabend (Anpfiff: 18 Uhr) in der Wunnensteinhalle in die neue Saison – und das gleich mit einem Derby. Gegner ist der Aufsteiger Team Neckar, vormals als TV Mundelsheim aktiv, der mit viel Rückenwind aus einer starken Landesliga-Rückrunde anreisen wird. Habo-Trainer Jan Diller blickt dem Auftakt mit Vorfreude entgegen: „Vom Gefühl her sind wir gut vorbereitet.“ Beim Team Neckar ist es ähnlich. Dillers Gegenüber, Patrice Payer vom Team Neckar, sagt: „Anspannung, Freude, es ist alles dabei.“

 

Grundsätzlich zeigen sich Diller und Payer also zuversichtlich. Dennoch herrscht zum Saisonbeginn auf beiden Seiten eine gewisse Ungewissheit, da die Stärke des Gegners nur schwer einzuschätzen ist. „Vielleicht wird es am Ende einfach auf die Tagesform ankommen“, so Diller.

Unsere Empfehlung für Sie

Handball: Habo SG: Buffalos rüsten mit Ex-Bundesliga-Profi auf

Handball: Habo SG Buffalos rüsten mit Ex-Bundesliga-Profi auf

Florian von Gruchalla läuft in der kommenden Saison für den Verbandsligisten Handballregion Bottwar SG auf. Trotz Verletzungen und Urlauben hofft Trainer Jan Diller auf Fortschritte.

Sein Team kann voraussichtlich personell komplett antreten. Bei der Neckar-Sieben stehen hinter zwei Spielern noch ein Fragezeichen. Vorbereitet haben sich die Buffalos auf die offensive 5:1-Abwehr der Gäste sowie auf einige Schlüsselspieler. „Ich bin überzeugt, dass wir die Aufgaben, die uns gestellt werden, gut lösen können“, sagt der Coach Diller, dessen Mannschaft nach einer gelungenen Saison ebenfalls um den Aufstieg kämpfte.

Das Selbstvertrauen bei beiden Teams ist damit groß: Der Aufsteiger kommt mit einer beeindruckenden Serie aus der Vorsaison, doch auch die Diller-Sieben hat in der letzten Runde gezeigt, wozu sie in der Lage ist. „Wir gehen schon mit Respekt in die Partie“, sagt Payer deshalb auch.

Die Zuschauer dürfen sich also auf ein sicherlich packendes und attraktives Spiel freuen – und die Freude, dass es nun endlich wieder losgeht, ist auf beiden Seiten riesig.

Weitere Themen

Handball-Oberliga: Keine zwei Punkte wären eine Enttäuschung für die SG Schozach-Bottwartal

Handball-Oberliga Keine zwei Punkte wären eine Enttäuschung für die SG Schozach-Bottwartal

Die Oberliga-Männer wollen zum Saisonauftakt unter dem Langhans gegen die unbekannten Gäste punkten. Noch vor dem ersten Anpfiff gibt es schon einen Wermutstropfen.
Von Melanie Bürkle
Handball-Verbandsliga: Neu-Trainerin Thulke tritt in große Fußstapfen bei der Habo SG

Handball-Verbandsliga Neu-Trainerin Thulke tritt in große Fußstapfen bei der Habo SG

Die Verbandsliga-Frauen der Habo SG starten am Samstagabend in die Saison – mit einer neuen Trainerin an der Bank. Sie folgt auf Konny Baboi und macht aus ihrer Nervosität keinen Hehl.
Von Melanie Bürkle
Handball-3. Liga: SV Kornwestheim feiert ersten Saisonsieg

Handball-3. Liga SV Kornwestheim feiert ersten Saisonsieg

Die Mannschaft von Trainer Alexander Schurr schlägt die SG Köndringen/Teningen deutlich – zwei Spieler waren dabei besonders auffällig.
Von Melanie Bürkle
Fußball-Bezirksliga Enz/Murr: FC Marbach zeigt Moral – belohnt sich aber nicht

Fußball-Bezirksliga Enz/Murr FC Marbach zeigt Moral – belohnt sich aber nicht

Der FC Marbach unterliegt zum dritten Mal in Folge: Die Aufholjagd gegen FSV 08 Bietigheim-Bissingen II kommt zu spät. Der Endspurt der Gastgeber kommt zu spät.
Von Melanie Bürkle
Handball-3. Liga: Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal nicht treffsicher genug

Handball-3. Liga Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal nicht treffsicher genug

Eine deutliche Niederlage der Frauen der SG Schozach-Bottwartal gegen Zweitligaabsteiger TSG Ketsch vermiest den Saisonstart in die 3. Liga Süd.
Von Melanie Bürkle
Fußball-Bezirksliga: Der FC Marbach will die Klatsche hinter sich lassen

Fußball-Bezirksliga Der FC Marbach will die Klatsche hinter sich lassen

Der FC Marbach will nach der 0:8-Pleite gegen Münsingen zuhause gegen Bietigheim drei Punkte. Der Trainer fordert eine Wagenburgmentalität.
Von Marius Gschwendtner
Fußball-Bezirksliga: Nach langer Pause folgen Hammer-Wochen für den SV Kornwestheim

Fußball-Bezirksliga Nach langer Pause folgen Hammer-Wochen für den SV Kornwestheim

Die Fußballer des SV Kornwetheim treffen auf den AKV Ludwigsburg. Auch der SV Pattonville hat einen gefährlichen Aufsteiger zu Gast.
Von Marius Gschwendtner
Handball-3. Liga: Der SV Kornwestheim will ein Signal senden

Handball-3. Liga Der SV Kornwestheim will ein Signal senden

Endlich Heimauftakt: Die Handballer des SV Salamander Kornwestheim empfangen nach dem Wasserschaden in der Sporthalle Ost jetzt den Regionalliga-Aufsteiger SG Köndringen/Teningen.
Von Melanie Bürkle
Hockey am Fuchshof: Felix Mayer kehrt vom VfB Stuttgart zum HC Ludwigsburg zurück

Hockey am Fuchshof Felix Mayer kehrt vom VfB Stuttgart zum HC Ludwigsburg zurück

Der 32-Jährige übernimmt als Trainer beim Hockeyclub zwei Jugendteams und kümmert sich um die Mitgliedergewinnung. Zudem trägt er auch selbst wieder das HCL-Trikot.
Von Marius Gschwendtner
Landesliga Württemberg: Schlechtes Omen: In Rutesheim hat Pleidelsheim zuletzt stets verloren

Landesliga Württemberg Schlechtes Omen: In Rutesheim hat Pleidelsheim zuletzt stets verloren

Landesliga-Schlusslicht GSV Pleidelsheim will bei Tabellenführer SKV Rutesheim endlich in die Spur kommen.
Von Simon David
Weitere Artikel zu Verbandsliga
 