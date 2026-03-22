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  6. Erleichterung beim TSV Denkendorf

Handball – Verbandsliga Erleichterung beim TSV Denkendorf

Handball – Verbandsliga: Erleichterung beim TSV Denkendorf
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Foto: dpa/Ronald Wittek

Nach sechs Niederlagen gibt es wieder einen Sieg. Der TSV Deizisau gewinnt hoch.

Nach sechs sieglosen Spielen gewannen die Verbandsliga-Handballer des TSV Denkendorf deutlich. Auch der TSV Deizisau und die Frauen der SG Hegensberg/Liebersbronn waren erfolgreich. Die Neuhausenerinnen dagegen unterlagen. In Deizisau und Denkendorf wächst nun schon die Vorfreude auf das Derby am kommenden Samstag in der Ertinger-Halle.

 

Männer

Denkendorf – Herbrecht./Bol. 38:29

Nach sechs Niederlagen in Serie wurde beim TSV Denkendorf aufgeatmet. Im Heimspiel gegen die SG Herbrechtingen/Bolheim warfen sich die Denkendorfer den Frust von der Seele und gewannen deutlich mit 38:29. Wobei sich laut Denkendorfs Torhüter Benedikt Schrade der Kantersieg in der ersten Hälfte nicht abzeichnete: „Anfangs war das ein ausgeglichenes Spiel mit Toren auf beiden Seiten. Erst ab der 20. Minute haben wir es ein wenig geschafft, uns abzusetzen. In der zweiten Hälfte ist es uns dann vollends gelungen, wegzuziehen. Uns allen ist mit dem Sieg ein riesiger Stein vom Herzen gefallen.“ Den Schwung wollen die Denkendorfer mit ins Derby gegen den TSV Deizisau nehmen. Mit 19 Punkten steht der TSV auf Platz neun.

TSV Denkendorf: Schrade, Neubert; Schmid (3), Jäger (11), Lohmann (1), Quintus (2), Beck, Geiselhart,Rapp (10/1), Piskureck (1), Müller (4), Kaiser, Riehs (4/2), Ockers (2).

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Ober-/Unterhausen – Deizisau 27:41

Auch der TSV Deizisau feierte einen Kantersieg. Und auch die Deizisauer schossen sich den Frust von der Seele, in diesem Fall nach der Pleite zuvor bei Herbrechtingen/Bolheim. Mit 28 Punkten steht der TSV auf Platz vier und hält den Anschluss nach oben – die Frage ist aber, was bei sechs zu spielenden Partien noch möglich ist. Das hielt die Mannschaft von TSV-Coach Sven Strüblin nicht davon ab, in Unterhausen ihr Können zu zeigen. In einem dominanten Spiel gaben die Deizisauer stets den Ton an und ließen nichts anbrennen. Yannik Taxis und Thorge Schmidt erzielen jeweils sieben Tore und waren damit maßgeblich am Erfolg ihrer Mannschaft beteiligt. Nach den Siegen der beiden Teams können sich die Zuschauer auf das Derby zwischen den beiden TSVs aus Deizisau und Denkendorf am kommenden Samstag freuen. „Es ist zwar für beide Mannschaften in der Tabelle nicht mehr viel drin, aber ein Derby ist trotzdem was Besonderes“, blickte Arne Staiger vom Deizisauer Management schon voraus.

TSV Deizisau: Bauer, Gross (2); Kühl (3), Beichter (3), Paßmann (3), Lohmann (3), Taxis (7/2), Baumann(5), Kuntsche, Seibold, Dannenmann (5), Crone (3), Schmidt (7).

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Frauen

Heli – Weilimdorf/Feuerbach29:27

Die Frauen der SG Hegenberg/Liebersbronn machten es den Männern der SG gleich und gewannen ihr Spiel. Bei der Hbi Weilimdorf/Feuerbach siegten die Berghandballerinnen am Ende knapp mit 29:27. Nach dem die SG zuvor deutlich mit 16:32 dem Tabellenzweiten SG Schozach/Bottwartal II unterlegen war, sollte es an diesem Wochenende ein Wiedergutmachung in der heimischen Halle an der Römerstraße geben. In einem offen Schlagabtausch schenkten sich beide Teams nichts – mit besserem Ende für die SG Heli. Einmal mehr stach Stephanie Frick mit sieben Toren bei der SG heraus. Fünf Spiele ist noch Zeit, um auf den 2. Platz zu rutschen. Das könnte gut kappen, denn die SG hat mit 27 Punkten einen Pluspunkt Rückstand, aber satte vier Spiele weniger absolviert.

SG Hegensberg/Liebersbronn: Balz, Feldmaier; Hagen (5), Maier, Gose, Frick (7), Medinger (1), Dobers (5), Lösch (6), Akcay,Frantz, Traub.

TSV Neuhausen – SG Argental 29:30

Derweil verloren die Frauen des TSV Neuhausen ihr Spiel knapp mit 29:30 gegen den Tabellenvierten SG Argental. Mit sieben Punkten rangieren die Neuhausenerinnen aktuell auf Platz neun und sind punktgleich mit dem Tabellenvorletzten HSG Langenau/Elchingen. Dennoch hat der TSV den Klassenverbleib weiterhin in der eigenen Hand. Eine Schlüsselrolle dürfte dabei das richtungsweisende Duell in drei Wochen gegen Schlusslicht SC Lehr spielen, in dem ein Sieg nahezu Pflicht ist.

TSV Neuhausen: Olbricht, Korkmaz; Klumpp, Goga (7), Maren Sonnenwald, Hofmann, Katic (3), Vollmer (12/6), Sachs, Heveling (2), Pflüger, Julia Sonnenwald (2), Abadin, Kimmelmann (1), Pfizenmaier (1), Allilmis (1).

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