Handball – Verbandsliga Erleichterung beim TSV Denkendorf
Nach sechs Niederlagen gibt es wieder einen Sieg. Der TSV Deizisau gewinnt hoch.
Nach sechs Niederlagen gibt es wieder einen Sieg. Der TSV Deizisau gewinnt hoch.
Nach sechs sieglosen Spielen gewannen die Verbandsliga-Handballer des TSV Denkendorf deutlich. Auch der TSV Deizisau und die Frauen der SG Hegensberg/Liebersbronn waren erfolgreich. Die Neuhausenerinnen dagegen unterlagen. In Deizisau und Denkendorf wächst nun schon die Vorfreude auf das Derby am kommenden Samstag in der Ertinger-Halle.