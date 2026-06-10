Handball-Verbandsliga: Erstes Anschwitzen bei der SG H2Ku Herrenberg

Die Pause hat gerade einmal fünf Wochen gedauert. Nach der Niederlage am 2. Mai im entscheidenden Spiel gegen den TSV Schmiden ging es für die Handball-Männer der SG H2Ku Herrenberg am vergangenen Sonntag bereits in die Vorbereitung auf die kommenden Runde, nun allerdings in der Verbandsliga.

Begrüßt wurde das Team dabei vom neuen Trainer Marco Melo. Mit den Neuzugängen Sebastian Rico-Kovac, Philipp Bietsch, Alexander Kohler, Linus Kretschmann, Silas Baitinger, Lennart Lohrer und Yanick Broß ging es in die beiden ersten Trainingseinheiten. Lohrer und Broß waren dabei schon in der Rückrunde der vergangenen Saison fester Bestandteil der Mannschaft.

In den ersten Einheiten ging es vor allem um Stabilisationsübungen sowie individuelle Tests. Vorangegangen war eine erste Ansprache vom Marco Melo an sein neues Team und ein Fußball-Kick zum Aufwärmen. Die erste Vorbereitungsphase dauert zwei Wochen, danach geht es in eine einwöchige Pause. Auch im August ist noch ein etwa zweiwöchiges Aussetzen vorgesehen. Auch die ersten Testspiele sind schon terminiert. Bis zur Pause im August geht es gegen die HB Ludwigsburg, den TV Neuhausen/Erms und den TV Weilstetten.