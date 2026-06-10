Handball-Verbandsliga Erstes Anschwitzen bei der SG H2Ku Herrenberg
Nach dem Abstieg aus der Handball-Oberliga nimmt die SG H2Ku Herrenberg eine Klasse tiefer einen neuen Anlauf. Mit dabei ist auch ein neuer Cheftrainer.
Nach dem Abstieg aus der Handball-Oberliga nimmt die SG H2Ku Herrenberg eine Klasse tiefer einen neuen Anlauf. Mit dabei ist auch ein neuer Cheftrainer.
Die Pause hat gerade einmal fünf Wochen gedauert. Nach der Niederlage am 2. Mai im entscheidenden Spiel gegen den TSV Schmiden ging es für die Handball-Männer der SG H2Ku Herrenberg am vergangenen Sonntag bereits in die Vorbereitung auf die kommenden Runde, nun allerdings in der Verbandsliga.