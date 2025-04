Die Frauen des SV Leonberg/Eltingen sind Vizemeister der Verbandsliga – aber ob sie direkt aufstiegen oder in die Relegation müssen, ist so unklar wie das Wetter in vier Wochen. Der Verein kritisiert den Verband.

Jürgen Kemmner 16.04.2025 - 12:58 Uhr

Klar ist, das nichts klar ist. So sieht die Situation im Frauen-Handball zum Aufstieg aus der Verbands- in die Oberliga aus. Die Verantwortlichen des SV Leonberg/Eltingen hatten an einem Online-Meeting des Baden-Württembergischen Handballverbands (BWHV) teilgenommen – inhaltlich ging es erneut um die Neustrukturierung und Organisation der Ligen ab der neuen Saison, wenn die Landesverbände aus Baden und Württemberg fusionieren. Durch den Rückzug einiger Teams herrscht in der Szene Aufruhr und sorgt für viele Unklarheiten – das betrifft auch die Wildcats.