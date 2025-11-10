Der Verbandsligist setzt sich im Heimspiel in Großbottwar ohne große Probleme gegen den abstiegsbedrohten TV Friedrichsfeld durch.
10.11.2025 - 16:18 Uhr
Die Verbandsliga-Männer der Habo SG haben am Sonntagabend einen souveränen 33:27 (18:12)-Heimsieg in Großbottwar gegen den auf dem drittletzten Tabellenplatz stehenden TV Friedrichsfeld gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Jan Diller zeigte dabei über weite Strecken eine äußerst konzentrierte Leistung, ließ sich von den personellen Rückschlägen nicht aus der Ruhe bringen und legte vor dem heimischen Publikum ein nahezu souveräner Start-Ziel-Sieg hin.