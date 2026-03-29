Handball-Verbandsliga Habo-Männern gelingt großer Schritt in Richtung Klassenerhalt
Die Buffalos schlagen zuhause in Großbottwar die HG Oftersheim/Schwetzingen II deutlich mit 30:24.
Die Buffalos schlagen zuhause in Großbottwar die HG Oftersheim/Schwetzingen II deutlich mit 30:24.
Einen 30:24-Heimsieg feierte der Verbandsligist Habo SG am Samstagabend in der Großbottwarer Wunnensteinhalle gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen II. Den Grundstein zum Erfolg gegen den Tabellenfünften legte das Team von Trainer Jan Diller dabei gleich in der ersten Halbzeit. Früh spielten sich die Gastgeber einen Vorsprung von drei bis vier Toren heraus.