Die Männer der Handballregion Bottwar SG sichern sich in der Schlussphase einen klaren 29:21 (13:10)-Heimsieg für gegen die Gäste des SV Remshalden. Ein Akteur zeigt eine nahezu perfekte Leistung.

Melanie Bürkle 16.11.2024 - 10:45 Uhr

Die einwöchige Spielpause haben sich die die Verbandsliga-Männer der Handballregion Bottwar SG redlich verdient. Nach einer anfangs noch ausgeglichenen ersten Spielhälfte gegen den SV Remshalden konnten sich die Buffalos am Freitagabend bis zur Halbzeitpause bereits beim Spielstand von 13:10 einen Vorsprung von drei Toren erarbeiten. In den zweiten 30 Spielminuten wurde bald klar, dass die Hausherren die Partie in der Hand haben. Bei den Gästen war die Luft aufgrund einer kleinen Bank schnell raus. Die Buffalos sicherten sich letztendlich einen klaren 29:21-Heimsieg in Oberstenfeld.