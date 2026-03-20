Handball-Verbandsliga Habo SG erwartet heiße Stimmung bei der HSG Walzbachtal
Der Handball-Verbandsligist muss bei der HSG Walzbachtal antreten. Die Halle und ein Rückkehrer werden es den Buffalos schwer machen.
Der Handball-Verbandsligist muss bei der HSG Walzbachtal antreten. Die Halle und ein Rückkehrer werden es den Buffalos schwer machen.
Die Verbandsliga-Männer der Handballregion Bottwar SG müssen am Samstagabend (20 Uhr) bei der HSG Walzbachtal antreten. Der Gastgeber belegt aktuell mit 24:16 Punkten den fünften Tabellenplatz, während die Bottwartäler mit umgekehrtem Punktekonto von 16:24 Zählern auf Rang zehn stehen.