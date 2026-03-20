 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Marbach/Kornwestheim

  6. Habo SG erwartet heiße Stimmung bei der HSG Walzbachtal

Handball-Verbandsliga Habo SG erwartet heiße Stimmung bei der HSG Walzbachtal

Handball-Verbandsliga: Habo SG erwartet heiße Stimmung bei der HSG Walzbachtal
1
Im Hinspiel überzeugten die Torhüter der Habo SG (hier Hannes Bast). Foto: Archiv/Essig

Der Handball-Verbandsligist muss bei der HSG Walzbachtal antreten. Die Halle und ein Rückkehrer werden es den Buffalos schwer machen.

Die Verbandsliga-Männer der Handballregion Bottwar SG müssen am Samstagabend (20 Uhr) bei der HSG Walzbachtal antreten. Der Gastgeber belegt aktuell mit 24:16 Punkten den fünften Tabellenplatz, während die Bottwartäler mit umgekehrtem Punktekonto von 16:24 Zählern auf Rang zehn stehen.

 

Die HSG Walzbachtal befindet sich derzeit in starker Form und ist seit acht Begegnungen ungeschlagen. Die letzte Niederlage datiert aus Mitte Dezember, dem vorletzten Spiel des vergangenen Jahres. Das Hinspiel konnten die Buffalos zwar noch deutlich mit 38:28 Treffer für sich entscheiden, doch damals waren die Buffalos personell besser aufgestellt, während Walzbachtal mit Valentin Stretz auf einen sehr wichtigen Spieler verzichten musste. Sein Fehlen machte sich deutlich bemerkbar. „Er ist nicht nur einer der stärksten Spieler, sondern hat auch ein unheimlich gutes und variables Eins-gegen-eins mit sehr viel Zug zum Tor“, erklärt Habo-Trainer Jan Diller. Ihn komplett auszuschalten sei kaum möglich.

Unsere Empfehlung für Sie

Handball Verbandsliga Männer: Buffalos haben keine Kontrolle über das Spiel

Handball Verbandsliga Männer Buffalos haben keine Kontrolle über das Spiel

Die Verbandsliga-Handballer der Habo Bottwar SG unterliegen dem TSV Birkenau nach einem fehlerhaften Spiel daheim mit 29:37.

„Das wird dieses Mal auf jeden Fall nicht so einfach“, betont Diller. Neben der veränderten Personalsituation kommt hinzu, dass die Buffalos auswärts antreten müssen – und nicht den Lauf haben, den der Gegner vorweisen kann. „Natürlich spricht da vieles für Walzbachtal.“ Dennoch hat sich die Mannschaft von Jan Diller intensiv auf den Gegner vorbereitet. Ein Faktor bleibt jedoch schwer kalkulierbar: die Atmosphäre in der Walzbachtaler Halle. „Es ist sehr unangenehm dort, die Halle ist eng und die Stimmung immer heiß“, weiß Diller. „Das wird eine richtig schwierige Aufgabe.“

Trotz allem sieht der Coach die Partie auch als spannende Herausforderung. Mit einem guten Gefühl wollen die Buffalos in die Begegnung gehen, schließlich zeigte man im Hinspiel vor allem offensiv eine starke Leistung. Auch wenn die Vorzeichen diesmal andere sind, will die Diller-Sieben am Samstagabend das Maximum herausholen – und im besten Fall zwei Punkte mit nach Hause nehmen.

Weitere Themen

Handball-Verbandsliga: Habo SG: Habo SG empfängt HSG Strohgäu – Letztes Duell vor langer Pause

Handball-Verbandsliga: Habo SG Habo SG empfängt HSG Strohgäu – Letztes Duell vor langer Pause

Die Frauen der Habo SG spielen bei der HSG Strohgäu. Danach haben sie drei Wochen lang keine Begegnung.
Von Melanie Bürkle
Handball-Oberliga: SV Kornwestheim: SVK-Frauen wollen Favoritenrolle bestätigen

Handball-Oberliga: SV Kornwestheim SVK-Frauen wollen Favoritenrolle bestätigen

Die SG Muggensturm/Kuppenheim kommt mit einer Niederlagenserie in die Osthalle. Doch Kapitänin Haug warnt vor dem unbequemen Gegner.
Von Melanie Bürkle
Fußball-Regionalliga: SGV Freiberg: Nach Pokal-Aus bei den Kickers liegt der Fokus auf der Liga

Fußball-Regionalliga: SGV Freiberg Nach Pokal-Aus bei den Kickers liegt der Fokus auf der Liga

Nach dem Ausscheiden gegen die Stuttgarter Kickers richtet der SGV Freiberg den Blick auf die Liga. Am Samstag geht es mit dem Spiel gegen die Kickers Offenbach weiter.
Von Marius Gschwendtner
Handball: 3. Liga: Trotz Tabellenführung – SV Kornwestheim verzichtet auf 2. Liga

Handball: 3. Liga Trotz Tabellenführung – SV Kornwestheim verzichtet auf 2. Liga

Die Handballer des SVK spielen eine Traumsaison. Doch der Spitzenreiter verzichtet auf den möglichen Aufstieg. Das sind die Gründe.
Von Melanie Bürkle
Kreisliga A1/A2: TSC-Coach Demirel ist dann mal Torwart

Kreisliga A1/A2 TSC-Coach Demirel ist dann mal Torwart

Drita Kornwestheim hofft nach 5:0 gegen KSV Renningen auf einen Schub, der TSC Kornwestheim gewinnt mit Coach Demirel im Kasten und der SVK II kommt im Abstiegskampf nicht vom Fleck.
Von Marek Lantz
Kreisliga A1 Enz/Murr: Schlimmstenfalls steigen sechs Teams aus der Kreisliga A 1 ab

Kreisliga A1 Enz/Murr Schlimmstenfalls steigen sechs Teams aus der Kreisliga A 1 ab

In der Kreisliga A 1 Enz/Murr sind diverse Abstiegsszenarien möglich. Der SGV Murr liegt nach 4:2 gegen Erdmannhausen nur noch sechs Punkte hinter dem Spitzenduo.
Von Marek Lantz
Handball Verbandsliga Männer: Schmerzhafte Niederlage für Team Neckar

Handball Verbandsliga Männer Schmerzhafte Niederlage für Team Neckar

Die Verbandsliga-Handballer von Coach Patrice Payer verlieren gegen die HSG Walzbachtal in der Schlussminute.
Von Melanie Bürkle
Handball Verbandsliga Frauen: Habo-Team feiert Party am Women´s Day

Handball Verbandsliga Frauen Habo-Team feiert Party am Women´s Day

Die Frauen der Habo Bottwar SG legen gegen den Schlusslicht TSV Allowa mit 31:21 einen souveränen Auftritt hin.
Von Melanie Bürkle
Handball 3. Liga Frauen: Dritte Niederlage in Serie zeichnet sich schon vor der Pause ab

Handball 3. Liga Frauen Dritte Niederlage in Serie zeichnet sich schon vor der Pause ab

Die Frauen der SG Schozach-Bottwartal haben dem HC Erlangen nichts entgegenzusetzen und leisten sich beim 32:36 zu viele Fehler.
Von Simon David
Bezirksliga Enz/Murr: Drei Tore reichen FC Marbach nicht für drei Punkte

Bezirksliga Enz/Murr Drei Tore reichen FC Marbach nicht für drei Punkte

Das Team von Coach Christos Makriagiannis kann eine zweimalige Führung beim 3:3 in Merklingen nicht ins Ziel retten.
Von Elke Rutschmann
Weitere Artikel zu Verbandsliga
 
 