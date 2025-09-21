Handball-Verbandsliga Habo SG gewinnt Wild-West-Spiel
Die Verbandsliga-Frauen der Habo SG feiern mit einem Heimsieg gegen den HC Oppenweiler/Backnang einen gelungenen Saisonauftakt. Spielerisch war es jedoch keine Glanzleistung.
Die Verbandsliga-Frauen der Habo SG feiern mit einem Heimsieg gegen den HC Oppenweiler/Backnang einen gelungenen Saisonauftakt. Spielerisch war es jedoch keine Glanzleistung.
Zum Saisonauftakt der Verbandsligasaison haben sich die Handballerinnen der Handballregion Bottwar SG einen gelungenen 26:22 (16:8)-Heimsieg gegen den HC Oppenweiler/Backnang geholt. Nach einer grandiosen ersten Halbzeit und konsequenter Chancenverwertung, verloren die Habo-Frauen in der zweiten Spielhälfte etwas den Faden. „Wir sind so froh und erleichtert, das Ding gemacht zu haben“, sagte Trainerin Daniel Thulke nach dem Sieg befreit.