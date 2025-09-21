Handball-Verbandsliga: Habo SG gewinnt Wild-West-Spiel

Zum Saisonauftakt der Verbandsligasaison haben sich die Handballerinnen der Handballregion Bottwar SG einen gelungenen 26:22 (16:8)-Heimsieg gegen den HC Oppenweiler/Backnang geholt. Nach einer grandiosen ersten Halbzeit und konsequenter Chancenverwertung, verloren die Habo-Frauen in der zweiten Spielhälfte etwas den Faden. „Wir sind so froh und erleichtert, das Ding gemacht zu haben“, sagte Trainerin Daniel Thulke nach dem Sieg befreit.

Zwar legten zunächst die Gäste aus Oppenweiler mit 3:1 vor, doch dann fand auch die Thulke-Sieben voll ins Spiel. Die Gastgeberinnen drehten die Partie und nach dem 4:4-Ausgleich durch Saskia Zink (8. Minute) übernahm die Heimmannschaft schnell die Kontrolle. Luana Klopfer verwandelte sicher vom Siebenmeterstrich. Dann ging es Tor um Tor weiter. Über ein 12:6 (20.) spielten sich die Bottwartälerinnen dank konsequenter Chancenverwertung und grandioser Mannschaftsleistung einen verdienten 16:8-Halbzeitstand heraus.

In der zweiten Spielhälfte konnten die Hausherrinnen nicht mehr an die Teamleistung und Konsequenz aus der ersten Halbzeit anknüpfen. Oftmals verloren sich die Habo-Akteurinnen in den Auftakthandlungen und leisteten sich zu viele technische Fehler. „Es war oftmals ein wenig ein Wild-West-Spiel“, sagte Thulke.

So kamen die Gäste bis zur 37. Spielminute zwar auf ein 18:13 heran, aber immer wieder war es Zink, die die richtigen Antworten fand. Auch Klopfer traf in den entscheidenden Momenten. Über ein 20:17 in der 45. Minute konnte die Thulke-Sieben wieder auf eine 24:19-Führung (50.) stellen. Und letztendlich holten sich die Frauen der Habo Bottwar SG den verdienten und umjubelten 26:22-Heimerfolg.

„Das können wir nun richtig genießen“, sagte Thulke und zog weiter Fazit: „Ich bin mit der ersten Hälfte sehr zufrieden und die Mannschaftsleistung war heute insgesamt grandios.“ Damit ist den Habo-Akteurinnen ein guter und erfolgreicher Start in die Verbandsliga-Saison gelungen.