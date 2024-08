Die Saisonvorbereitung der Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen verläuft etwas holprig: Erst wurde die Abschlussfahrt nachgeholt, dann sind viele Spielerinnen im Urlaub – und nun ist die Halle für einige Tage geschlossen.

Jürgen Kemmner 07.08.2024 - 14:46 Uhr

Die Vorbereitung auf die neue Saison der Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen ist zwar schon in vollem Gange, doch die Saisonabschlussfahrt für die vergangene Runde haben die Wildcats erst kürzlich unternommen. In Metz in Lothringen haben sich die Spielerinnen zwischen Sauna und Whirlpool bewegt, haben sich am Billardtisch, beim Bierpong oder im Schwimmbad vergnügt. „Der Zeitpunkt war nicht optimal“, sagt Trainerin Mona Binder, „ordnen wir es mal zum Thema Teambuilding-Maßnahme ein.“