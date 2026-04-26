Handball – Verbandsliga Heli-Frauen stehen in der Aufstiegsrunde
Die SG gewinnt in Heilbronn, der TSV Deizisau das Derby beim Team Esslingen. Neuhausen steigt ab.
Die SG gewinnt in Heilbronn, der TSV Deizisau das Derby beim Team Esslingen. Neuhausen steigt ab.
Für viele Verbandsliga-Handball-Teams ging es um nichts mehr – für die Frauen der SG Heli und den TSV Neuhausen schon. Durch den Sieg in Heilbronn qualifizierten sich die Berghandballerinnen für die Aufstiegsspiele, in der Parallelstaffel steht für die Neuhausenerinnen nach der Niederlage gegen die TG Biberach der Abstieg nach einer Saison in der Spielklasse fest. Nur noch ums Prestige ging es im Männer-Derby zwischen dem Team Esslingen und dem TSV Deizisau – die Deizisauer gewannen beim Absteiger.