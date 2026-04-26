Handball – Verbandsliga: Heli-Frauen stehen in der Aufstiegsrunde

Für viele Verbandsliga-Handball-Teams ging es um nichts mehr – für die Frauen der SG Heli und den TSV Neuhausen schon. Durch den Sieg in Heilbronn qualifizierten sich die Berghandballerinnen für die Aufstiegsspiele, in der Parallelstaffel steht für die Neuhausenerinnen nach der Niederlage gegen die TG Biberach der Abstieg nach einer Saison in der Spielklasse fest. Nur noch ums Prestige ging es im Männer-Derby zwischen dem Team Esslingen und dem TSV Deizisau – die Deizisauer gewannen beim Absteiger.

Männer Team Esslingen – TSV Deizisau 21:24

„Nicht schön anzuschauen“, war der 24:21-Erfolg der Deizisau laut Managementmitglied Arne Staiger. Einmal mehr machten die Esslinger ein gutes Spiel und verloren am Ende knapp. Der TSV sprang durch den Sieg auf Tabellenplatz drei – das Aufstiegsrennen ist für die Mannschaft aber bereits gelaufen. „Wir sind froh, dass wir gewonnen haben. Es wäre natürlich schön, wenn wir den Platz nächste Woche behalten“, sagte Staiger.

Team Esslingen: Boss (1), Schlemmer; Frohna (3/1), Adelt (3), Matts Fischer (1), Guhl (2), Lennart Fischer, Braune (3), Guhl (4), Frohna, Onuseit, Schlemmer, Vetter, Bernhardt, Humburg, (4), Mehlitz, Mader.

TSV Deizisau: Bauer, Hermann, Groß; Kühl (4), Beichter (2), Paßmann (2), Lohmann (6), Taxis(7/3), Haumann, Kuntsche, Albrecht, Dannenmann, Crone, Schmidt (3).

Ober-/Unterhausen – Reichenbach 31:31

Nach dem Derbysieg gegen den TSV Denkendorf gab es für die Reichenbacher diesmal ein Remis. „Alles in allem war es ein verdientes Unentschieden. Wir haben eine gute erste Hälfte gespielt und Ober-/Unterhausen eine gute zweite“, sagte der spielende TVR-Co-Trainer Daniel Roos. Im letzten Saisonspiel empfängt der Fünfte Reichenbach noch den Achten TSV Betzingen.

TV Reichenbach: Sohn, Funk; Kauderer (3), Hofmann (3), Colin Farrell, Wolf (6), Ewan Farrell (2), Fahrion (3), Küstner (1), Roos (4/1), Mäntele (1), Pussert (3), Scheffold, Munck (3), Glatzel (2).

TSV Betzingen – TSV Denkendorf 27:26

Die Denkendorfer verloren das Harzfrei-Spiel in Betzingen unglücklich. Laut Torhüter Benedikt Schrade lag das vor allem an der zweiten Hälfte – zur Pause führte die Mannschaft noch mit 17:11. „Wir spielten eine sehr gute erste Hälfte und sind damit super zufrieden. Nach der Pause haben wir wie so oft in dieser Saison den Faden verloren.“ Zum Saisonabschluss empfangen die Denkendorfer das bereits abgestiegene Team Esslingen. „Voller Fokus liegt jetzt auf dem kommenden Sonntag. Wir wollen noch mal alles geben“, sagte Schrade.

TSV Denkendorf: Schrade, Neubert; Nick Riehs, Schmid, Jäger (7), Lohmann (1), Quintus, Beck, Geiselhart (3), Rapp (3), Piskureck, Müller (9/2), Kaiser (1), Bader, Mattis Riehs (2/1), Ockers.

Frauen

HSG Heilbronn – SG Heli24:30

Im Gegensatz zu vielen anderen Teams aus der Region ist die Saison für die Frauen des SG Heli am kommenden Wochenende noch nicht vorbei. Durch den 30:24-Sieg haben sich die Berghandballerinnen für Aufstiegsrunde qualifiziert – die Termine stehen indes noch nicht fest. Die Form der SG stimmt jedenfalls, der Sieg in Heilbronn war ungefährdet und klar.

SG Hegensberg/Liebersbronn: Balz, Feldmaier; Hagen (3), Maier (1), Gose, Frick (7), Medinger, Jacobi von Wangelin (1),Dobers, Lösch (9/1), Frantz (2/1), Stumpp (4), Traub (3).

TSV Neuhausen – TG Biberach 24:30

Derweil steht fest, dass die Neuhausenerinnen absteigen. Nach der Niederlage gegen die TG Biberach am vorletzten Spieltag sind keine Rechenspiele mehr nötig. „Wir wussten, dass wir beide Spiele gewinnen müssen und auf Schützenhilfe angewiesen sind“, erklärte Trainer Bastian Schneider – und wusste eben auch, dass die Chance gering war. Deshalb hielt sich die Enttäuschung in dem Moment, als der Abstieg feststand, in Grenzen. Gegen den Fünften Biberbach war es beim 11:12-Rückstand zur Pause noch eng, am Ende aber war nichts zu holen.

TSV Neuhausen: Olbricht, Gjinaj; Goga, Maren Sonnenwald (2), Katic (6), Adam, Vollmer (4/1), Sachs, Fritz, Heveling (3), Pflüger (4/4), Julia Sonnenwald (1), Kimmelmann (2), Korkmaz, Allilomis (2).