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  6. Buffalos haben keine Kontrolle über das Spiel

Handball Verbandsliga Männer Buffalos haben keine Kontrolle über das Spiel

Handball Verbandsliga Männer: Buffalos haben keine Kontrolle über das Spiel
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Florian von Gruchalla und sein Team fanden kein Mittel gegen den TSV Birkenau. Foto: Pressefoto Baumann

Die Verbandsliga-Handballer der Habo Bottwar SG unterliegen dem TSV Birkenau nach einem fehlerhaften Spiel daheim mit 29:37.

Die Verbandsliga-Männer der Habo Bottwar SG mussten sich in der Wunnensteinhalle dem TSV Birkenau mit 29:37 (14:18) geschlagen geben. Die Partie entwickelte sich genauso anspruchsvoll, wie Trainer Jan Diller es im Vorfeld erwartet hatte. Von Beginn an machten die Gäste die bessere Figur auf der Platte. Bereits nach zehn Minuten lagen die Hausherren mit 6:10 zurück. Diller legte die Grüne Karte auf den Tisch, um ein weiteres Abreißen zu verhindern. Die Bottwartäler leisteten sich jedoch zu viele technische Fehler – teilweise ohne gegnerischen Druck. „Wir haben oft nach zu komplexen Lösungen gesucht“, sagte Diller. Auch die neuen taktischen Anweisungen halfen zunächst nur bedingt. Zwar gelang es den Buffalos zwischenzeitlich, den Rückstand noch einmal auf drei Tore zu verkürzen, doch Birkenau behielt das Spiel klar unter Kontrolle. Mit 14:18 ging es in die Pause.

 

Gegner bestraft jeden Fehler konsequent

Auch in der zweiten Spielhälfte gaben die Gäste den Ton an. Bis zur 35. Minute bauten sie ihren Vorsprung auf sieben Tore aus (15:22). Noch einmal kämpften verkürzten die Bottwartäler bis zur 46. Minute auf 23:26. Mehr war an diesem Abend nicht drin. Birkenau agierte im Angriff äußerst konsequent und bestrafte nahezu jeden Fehler der Gastgeber. Gleichzeitig fanden auch die Habo-Torhüter nur selten richtig ins Spiel – allerdings auch, weil die eigene Abwehr den Gästen immer wieder zu einfache Abschlüsse ermöglichte. In der Schlussphase zog der Tabellensechste endgültig davon. Zwei 3:0-Läufe in der Crunch-Time entschieden die Partie. Am Ende stand eine deutliche 29:37-Niederlage für die Habo Bottwar SG. „Der Sieg für Birkenau geht völlig in Ordnung. Sie waren das klar stärkere Team“, sagte Diller.

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