Handball Verbandsliga Männer Buffalos nicht konstant genug für einen Sieg
Die Männer der Habo Bottwar SG holen bei der HSG Walzbachtal trotz fehlerbehaftetem Spiel zumindest einen Punkt.
Die Männer der Habo Bottwar SG holen bei der HSG Walzbachtal trotz fehlerbehaftetem Spiel zumindest einen Punkt.
Die Verbandsliga-Handballer der Habo Bottwar SG haben sich bei der HSG Walzbachtal einen Punkt gesichert. Nach 60 Minuten trennten sich beide Mannschaften mit einem 24:24 (12:11). „Das Ergebnis ist leistungsgerecht, aber es war kein schönes Spiel“, resümierte Trainer Jan Diller.