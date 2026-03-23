Handball Verbandsliga Männer: Buffalos nicht konstant genug für einen Sieg

Die Verbandsliga-Handballer der Habo Bottwar SG haben sich bei der HSG Walzbachtal einen Punkt gesichert. Nach 60 Minuten trennten sich beide Mannschaften mit einem 24:24 (12:11). „Das Ergebnis ist leistungsgerecht, aber es war kein schönes Spiel“, resümierte Trainer Jan Diller.

Die Partie begann zerfahren mit drei Gelben Karten nach zehn Minuten – eine davon ging an die Habo-Akteure. Tore waren in dieser Phase Mangelware – lediglich drei Treffer für den Gastgeber gab es bis dahin. Die Buffalos verteidigten gut, auch Torhüter Antonio Glumac, der kurzfristig für den sich beim Aufwärmen verletzten Hannes Bast einsprang, zeigte eine starke Leistung.

Probleme im Angriff ziehen sich durch die gesamt Partie

Im Angriff allerdings hatte die Habo große Probleme. Viele Fehler und eine schwache Chancenverwertung kamen zusammen. Zudem musste Marc Pflugfelder nach sieben Minuten verletzungsbedingt vom Feld – kein gelungener Start. Der erste Treffer gelang den Buffalos nach über zehn Minuten. In der 16. Minute folgte der 6:6-Ausgleich, wenig später sogar die Führung. Mit einem 12:11-Vorsprung ging die Diller-Sieben in die Halbzeitpause. Zu Beginn der zweiten Hälfte lief es zunächst ordentlich für die Gäste, doch die Konstanz fehlte. „Wir konnten das fast perfekte Spiel einfach nicht konservieren“, sagte Diller im Nachgang. So schlichen sich erneut Fehler ein.

Punkt verschafft dem Team dennoch Luft

Den Gastgebern gelang in der 55. Minute der Ausgleich zum 22:22. Die Buffalos versuchten noch, den entscheidenden Treffer mehr zu setzen, doch 30 Sekunden vor Spielende traf Walzbachtals Valentin Stretz zum 24:24-Endstand. Mehr war nicht drin. „Der Punkt geht in Ordnung, er verschafft uns Luft und Selbstvertrauen“, erklärte Jan Diller.