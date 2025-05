Im Saisonfinale am frühen Sonntagabend lieferten die Verbandsliga-Männer der Habo Bottwar SG noch einmal einen spannenden Handballkrimi.

Erst in der zweiten Halbzeit kämpfte sich die Mannschaft von Trainer Jan Diller gekonnt zum Erfolg gegen den TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen durch und holte den verdienten 34:31 (13:15) - Heimsieg. Damit hat die Diller-Sieben auch ihr allerletztes Saisonziel erreicht: mindestens ein Sieg gegen jeden Kontrahenten.

Zu Spielbeginn taten sich die Hausherren gegen die individuelle Qualität der Allowa-Gäste sichtlich schwer. Immer wieder waren es TSV-Spielertrainer Aleksa Djokic oder Sascha Lorenz die zum Abschluss kamen. Der Gastgeber hingegen vergab zu viele Chancen und geriet bereits nach zehn Minuten in einen 4:7-Rückstand. Zur Pause trennte man sich mit einem 13:15-Zwischenstand.

Platz drei als Lohn für eine starke Saison

In den zweiten 30 Minuten hatte das Habo-Team den deutlich besseren Start. Zur 35. Spielminute fiel bereits der 17:17-Ausgleich der Diller-Sieben. Die Abschlüsse gelangen nun, die Abwehr stand. In einer eng umkämpften Partie ging es mit einem 29:29-Remis in die Crunch-Time.

Die Buffalos behielten souverän die Nerven und setzten sich so erfolgreich mit 34:31-Toren zum Sieg durch. Damit beendet die Habo Bottwar SG die Saison auf einem gelungenen dritten Tabellenplatz und zieht in die Relegation ein.