„Musste ein paar Tränen verdrücken“ – ganz große Emotionen bei den BöSis
Handball-Verbandsliga Männer„Musste ein paar Tränen verdrücken“ – ganz große Emotionen bei den BöSis
26.04.2026 - 10:51 Uhr
Marco Cece hatte sich einen Sieg für das letzte Heimspiel als Trainer der HSG Böblingen/Sindelfingen in der Handball-Verbandsliga gewünscht. Doch der Gegner gab sich als Party-Crasher.
Kevin Schuon
26.04.2026 - 10:51 Uhr
Ausgerechnet in dieser Partie: Nach zuvor fünf Siegen hintereinander unterlagen die Verbandsliga-Handballer der HSG Böblingen/Sindelfingen mit 30:36 gegen die HSG Rottweil. Dabei hatte sich Marco Cece nichts sehnlicher gewünscht als einen Sieg in seinem letzten Heimspiel als Trainer.