Handball-Verbandsliga Männer: „Nichts zu verlieren“ – SG H2Ku Herrenberg II steht vor Mammutaufgabe

Die Verbandsliga-Handballer der SG H2Ku Herrenberg II gastieren am Sonntag (17 Uhr) beim Tabellenführer TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen. Während die Gastgeber souveräner Spitzenreiter sind, kämpft das Team des Trainergespanns Kohler/ Schöllkopf weiterhin um die ersten Punkte der Rückrunde.

Im Hinspiel konnten die Herrenberger in der ersten Halbzeit noch halbwegs mithalten, am Ende mussten sie sich den Remstälern mit zehn Toren Unterschied geschlagen geben. Nach den bisherigen 19 Spielen steht die SG II mit 2:36 Punkten auf dem letzten Platz.

Die SG H2Ku Herrenberg II legt den Fokus auf die Abwehr

Unter der Woche wurde dennoch konzentriert und engagiert trainiert. Schwerpunkte waren das Rückzugsverhalten und eine kompakte Abwehrformation basierend auf dem Mittelblock um Tom Bühler und Miro Mezger sowie offensiveren Halb- und Außenabwehrspielern. Insbesondere die pro-aktive Abwehrarbeit wird entscheidend werden.

„Wir fahren am Sonntag mit einem dezimierten Kader sowie dem Wissen, dass es auswärts extrem schwierig sein wird, nach Alfdorf, aber auch mit guter Stimmung“, so Co-Trainer Maxi Schöllkopf. „Wir gehen mit Spaß, Motivation und gegenseitiger Unterstützung ins Spiel. Wir haben nichts zu verlieren und können völlig befreit agieren.“ Die krasse Außenseiterrolle sei eine kleine Chance auf eine Überraschung.

Kann die SG H2Ku Herrenberg II beim TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen für eine Überraschung sorgen? Foto: Eibner/Andreas Ulmer

SG H2Ku Herrenberg II reist mit dezimiertem Kader nach Alfdorf

Personell könnte es besser aussehen. Andreas Kohler, Oliver Kohler sowie Luca Ehler werden weiterhin verletzungsbedingt ausfallen, Linus Kretschmann und Sven Rinderknecht sind privat verhindert, aus dem erweiterten Betreuer-Team fehlen zudem Jochen Kurz und Patrick Sattler. Die A-Jugendlichen sind allesamt an Bord.