Handball-Verbandsliga Männer „Nichts zu verlieren“ – SG H2Ku Herrenberg II steht vor Mammutaufgabe
Die Verbandsliga-Handballer der SG H2Ku Herrenberg II stehen weiter mit dem Rücken zur Wand. Jetzt geht es auch noch zum Tabellenführer.
Die Verbandsliga-Handballer der SG H2Ku Herrenberg II stehen weiter mit dem Rücken zur Wand. Jetzt geht es auch noch zum Tabellenführer.
Die Verbandsliga-Handballer der SG H2Ku Herrenberg II gastieren am Sonntag (17 Uhr) beim Tabellenführer TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen. Während die Gastgeber souveräner Spitzenreiter sind, kämpft das Team des Trainergespanns Kohler/ Schöllkopf weiterhin um die ersten Punkte der Rückrunde.