Handball Verbandsliga Männer: Schmerzhafte Niederlage für Team Neckar

Team Neckar hat in der Käsberghalle in Mundelsheim eine sehr bittere 22:23 (11:10)-Niederlage hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Patrice Payer verlor quasi mit dem Schlusspfiff. Dabei startete man gut in die Partie, überzeugte vor allem mit einer starken Abwehrarbeit. Auch Keeper Andre Schmidt schnappte sich zahlreiche Bälle weg. In den ersten acht Minuten gelangen den Gastgebern aber selbst auch nur zwei Treffer – beide per Siebenmeter – dennoch führte Team Neckar nach neun Minuten mit 3:0. Nach einer Viertelstunde stand noch eine 7:3-Führung auf der Anzeigetafel. Bis zum Stand von 9:4 nach 20 Minuten lief es bei den Hausherren. Doch die mangelnde Chancenverwertung ließ die Gäste aus Walzbachtal immer besser ins Spiel kommen. Zur Halbzeit lag Team Neckar nur noch mit 11:10 in Führung.

Team Neckar bleibt Vorletzter in der Verbandsliga Die zweite Spielhälfte entwickelte sich zu einem völlig ausgeglichenen und sehr intensiven Schlagabtausch. Nach 45 Minuten stand es 18:18. Die Schlussphase blieb hoch spannend. Zwei Minuten vor dem Ende stand noch ein 22:22. Doch mit dem Schlusspfiff erzielte Walzbachtal das entscheidenden Tor und besiegelte das bittere 22:23 für Team Neckar. „Das tut sehr weh“, sagte Trainer Patrice Payer enttäuscht. Sein Team bleibt damit Vorletzter in der Verbandsliga.