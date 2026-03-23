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  6. Mangelnde Chancenverwertung kostet Payer-Sieben wichtige Punkte

Handball Verbandsliga Mangelnde Chancenverwertung kostet Payer-Sieben wichtige Punkte

Handball Verbandsliga: Mangelnde Chancenverwertung kostet Payer-Sieben wichtige Punkte
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Team Neckar bringt die Führung zur Halbzeit nicht über die Zeit. Foto: Andreas Essig

Team Neckar kassiert bei der HG Oftersheim/Schwetzingen in der Handball-Verbandsliga die nächste Niederlage.

Team Neckar musste bei der HG Oftersheim/Schwetzingen die nächste Niederlage hinnehmen. Über den Großteil der Begegnung kämpften die beiden Verbandsligisten zwar auf Augenhöhe, doch insbesondere in der zweiten Halbzeit ließ Team Neckar zu viele Chancen ungenutzt. Letztendlich musste sich die Mannschaft von Patrice Payer mit 28:31 (18:16) geschlagen geben. Dabei erwischten die Gäste erneut einen recht guten Start in die Partie. Mit viel Einsatz und Kampfgeist erspielte sich das Team nach einer Viertelstunde die verdiente Führung. Die Abwehr stand rundum stabil, es gab nur wenig zu beklagen. „Wir haben die gute Leistung aus dem Spiel gegen Walzbachtal wiederholt“, sagte auch der Coach. So stand zur Halbzeitpause noch eine verdiente 18:16-Führung für die Payer-Sieben auf der Anzeigetafel.

 

Team belohnt sich wieder nicht und muss weiter bangen

Zu Beginn der zweiten Hälfte vergab Team Neckar gleich drei klare Torchancen in Folge. Insgesamt gesehen, auch nicht die Einzigen. In dieser Phase führte es jedoch dazu, dass man - statt die Führung weiter auszubauen - in der 44. Minute den Ausgleich zum 21:21 hinnehmen musste. Für den Gastgeber ein eindeutiger Weckruf, die dann fortan das Spielgeschehen bestimmten. Zwar versuchte Team Neckar weiterhin alles, doch in dem sehr intensiv geführten Spiel hatten die Gäste nun das Nachsehen. So musste sich die Payer-Sieben nach 60 Minuten mit 28:31 geschlagen geben.

„Es war ein Spiel auf Augenhöhe, aber wir sind wieder selbst schuld, dass wir uns nicht belohnen“, resümierte ein enttäuschter Coach Patrice Payer: „In Summe war es die Chancenverwertung, die uns das Genick gebrochen hat.“ Als Tabellenvorletzter muss seine Mannschaft weiter um den Klassenverbleib bangen.

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