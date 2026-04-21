Handball – Verbandsliga Markus Stotz – ein erfahrener Trainer für die Verjüngung
Markus Stotz wird Coach des Handball-Verbandsligisten TSV Deizisau und soll beim Umbruch und dem Wiederaufstieg in die Oberliga helfen.
Markus Stotz wird Coach des Handball-Verbandsligisten TSV Deizisau und soll beim Umbruch und dem Wiederaufstieg in die Oberliga helfen.
Das persönliche Gespräch ist entscheidend. „Wir haben viel Gutes über ihn gehört“, sagt Arne Staiger vom Management des Handball-Verbandsligisten TSV Deizisau. Nach dem Kennenlernen war dann schnell klar: Markus Stotz wird zur kommenden Saison Coach des Traditionsvereins. Er soll den personellen Umbruch begleiten und, nachdem es in der noch laufenden Saison nicht geklappt hat, die Mannschaft zurück in die Oberliga führen. Dass der 60-Jährige überhaupt auf dem Trainermarkt war, haben die Deizisauer indes dem SV Leonberg/Eltingen zu verdanken.