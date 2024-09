Die Männer der Habo Bottwar SG fahren zum Bezirksduell zum Verbandliga-Aufsteiger TSV Asperg.

Melanie Bürkle 26.09.2024 - 18:00 Uhr

Mit dem gelungenen 37:31-Heimerfolg gegen die SG Hofen/Hüttlingen im Rücken treten die Verbandsliga-Männer der Habo Bottwar SG am Samstag um 19:15 Uhr sicherlich gestärkt beim TSV Asperg in der Rundsporthalle an.