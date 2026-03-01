Handball – Verbandsliga: Neuhausen liegt zur Pause vorne

Während die Verbandsliga-Handballerinnen des TSV Neuhausen nicht ganz überraschend beim Zweiten TSV Neckarzenzlingen eine 18:29-Niederlage kassierten, setzten sich in der Parallelstaffel die Frauen der SG Hegensberg/Liebersbronn – dort stehen sie auf Rang zwei – ebenso erwartbar beim HC Oppenweiler/Backnang mit 37:31 durch.

Neckartenzlingen – Neuhausen 29:18

Neckarzenzlingens Lani Fellberg, die auch zum Drittligakader des TSV Wolfschlugen gehört, war mit sieben Toren, davon zwei Siebenmetern, die erfolgreichste Schützin des Spiels. Bei den Neuhausenerinnen war Julia Sonnenwald mit vier Toren am erfolgreichsten. In der ersten Hälfte war es ein Spiel auf Augenhöhe, die Neuhausenerinnen ließen sich nicht abschütteln und lagen zur Pause sogar knapp mit 12:11 in Führung. Doch nach dem Wechsel drehten die Neckartenzlingerinnen auf. Vier Tore in Folge – und es stand 15:12 für die Favoritinnen. Und dann wurde es doch noch deutlich.

TSV Neuhausen: Olbricht, Gjinaj, Korkmaz; Klumpp, Maren Sonnenwald, Hofmann, Katic (2), Adam, Sachs, Heveling (3), Pflüger (3/2), Julia Sonnenwald (4), Abadin, Kimmelmann (3), Pfizenmaier (2), Allilomis (1).

Oppenweiler/Backn. – SG Heli31:37

Ganz anders verlief die Partie in Oppenweiler. Die Heli-Frauen führten beim Neunten der Tabelle zur Pause bereits satt mit 21:15. Danach verwalteten sie das Ergebnis bis zum Ende der Begegnung. Sina Stumpp war kaum zu stoppen und erzielte zwölf Treffer. Die Heli-Frauen bleiben damit Zweite hinter der SG Degmarn/Oedheim – sie haben neun Pluspunkte Rückstand, aber auch drei Spiele weniger absolviert und damit nur drei Minuspunkte weniger.

SG Hegensberg/Liebersbronn: Balz, Feldmaier; Hagen (5), Maier (1), Gose (1), Frick (6), Medinger (3), Dobers (2), Lösch (4), Akcay (1), Frantz (2/1), Stumpp (12/1), Traub.