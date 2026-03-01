 
Handball – Verbandsliga: Neuhausen liegt zur Pause vorne
Foto: /oh

Die TSV-Frauen verlieren in Neckartenzlingen, Heli setzt sich in Oppenweiler durch.

Während die Verbandsliga-Handballerinnen des TSV Neuhausen nicht ganz überraschend beim Zweiten TSV Neckarzenzlingen eine 18:29-Niederlage kassierten, setzten sich in der Parallelstaffel die Frauen der SG Hegensberg/Liebersbronn – dort stehen sie auf Rang zwei – ebenso erwartbar beim HC Oppenweiler/Backnang mit 37:31 durch.

 

Neckartenzlingen – Neuhausen 29:18

Neckarzenzlingens Lani Fellberg, die auch zum Drittligakader des TSV Wolfschlugen gehört, war mit sieben Toren, davon zwei Siebenmetern, die erfolgreichste Schützin des Spiels. Bei den Neuhausenerinnen war Julia Sonnenwald mit vier Toren am erfolgreichsten. In der ersten Hälfte war es ein Spiel auf Augenhöhe, die Neuhausenerinnen ließen sich nicht abschütteln und lagen zur Pause sogar knapp mit 12:11 in Führung. Doch nach dem Wechsel drehten die Neckartenzlingerinnen auf. Vier Tore in Folge – und es stand 15:12 für die Favoritinnen. Und dann wurde es doch noch deutlich.

TSV Neuhausen: Olbricht, Gjinaj, Korkmaz; Klumpp, Maren Sonnenwald, Hofmann, Katic (2), Adam, Sachs, Heveling (3), Pflüger (3/2), Julia Sonnenwald (4), Abadin, Kimmelmann (3), Pfizenmaier (2), Allilomis (1).

