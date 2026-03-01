Handball – Verbandsliga Neuhausen liegt zur Pause vorne
Die TSV-Frauen verlieren in Neckartenzlingen, Heli setzt sich in Oppenweiler durch.
Während die Verbandsliga-Handballerinnen des TSV Neuhausen nicht ganz überraschend beim Zweiten TSV Neckarzenzlingen eine 18:29-Niederlage kassierten, setzten sich in der Parallelstaffel die Frauen der SG Hegensberg/Liebersbronn – dort stehen sie auf Rang zwei – ebenso erwartbar beim HC Oppenweiler/Backnang mit 37:31 durch.