Trainerin Mona Binder grollt nach dem 21:21 (11:10) der Verbandsliga-Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen gegen die Bottwar SG. Chancenverwertung und Passqualität sind mangelhaft.

Jürgen Kemmner 31.03.2025 - 13:00 Uhr

Es war schon vor dem Anpfiff der Verbandsliga-Begegnung bei der Handballregion Bottwar SG am Sonntagabend klar, dass der Meisterschaftszug für die Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen abgefahren war – eine bessere Leistung hätte sich die scheidende Trainerin Mona Binder von ihren Wildcats in der Halle in Oberstenfeld dennoch gewünscht.