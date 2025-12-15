Handball Verbandsliga Schwäche im Abschluss wird den TSF Ditzingen zum Verhängnis
In der Verbandsliga unterliegen die TSF in der Schlussphase bei der HSG Böblingen/Sindelfingen mit 28:30 – die Schwächen liegen vor allem in der Offensive.
Die Handballer der TSF Ditzingen haben den Schwung aus dem klaren Sieg gegen den SV Remshalden nicht konservieren können und sind bei der HSG Böblingen/Sindelfingen mit 28:30 (15:15) zum sechsten Mal in dieser Saison als Verlierer vom Feld gegangen.