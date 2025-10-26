Gegen den TSV Knittlingen siegen die Verbandsliga-Männer zuhause in Kleinbottwar letztlich verdient mit 29:24.
26.10.2025 - 19:59 Uhr
Endlich wieder ein Sieg für die Verbandsliga-Männer der Habo SG. Nach zuletzt nur zwei Unentschieden aus drei Spielen gewann die Mannschaft von Coach Jan Diller am Samstagabend zum Schneckenfest in Kleinbottwar mit 29:24 gegen den TSV Knittlingen. Über weite Strecken des Spiels überzeugte die Habo dabei. Jedoch machten es die Gastgeber zwischendurch noch unnötig spannend.