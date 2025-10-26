Endlich wieder ein Sieg für die Verbandsliga-Männer der Habo SG. Nach zuletzt nur zwei Unentschieden aus drei Spielen gewann die Mannschaft von Coach Jan Diller am Samstagabend zum Schneckenfest in Kleinbottwar mit 29:24 gegen den TSV Knittlingen. Über weite Strecken des Spiels überzeugte die Habo dabei. Jedoch machten es die Gastgeber zwischendurch noch unnötig spannend.

Nikolai Brunner sorgte nach knapp drei Minuten für den ersten Treffer der Habo. In den Minuten darauf drehte Knittlingen das Ergebnis zwar zwischenzeitlich auf 2:1, doch blieb dies die einzige Führung der Gäste in der gesamten Begegnung (6.). Bis Mitte der ersten Halbzeit führten die Gastgeber dann wieder mit ein bis zwei Toren. Nach Alexander Schäfers Tempogegenstoß-Treffer zum 12:9 (24.) führte die Habo erstmals mit drei Toren. Diesen Vorsprung retteten die Spieler in den dunklen Trikots auch in die Halbzeit. Als die Pausensirene ertönte, stand ein 15:12 auf der Anzeigetafel. Die starke Offensivleistung der Hausherren, die mit viel Tempo agierten, trug ebenso zur Pausenführung bei wie der überragend haltende Torhüter Hannes Bast, der mit mehreren starken Paraden glänzte. So hielt er auch einen Siebenmeter.

4:0-Lauf Mitte der zweiten Hälfte

Auch nach dem Seitenwechsel sah es zunächst so aus, als würden die Gastgeber ihr Spiel konstant herunterspielen. Sie machten weiterhin viel Tempo und zogen sogar auf vier Tore zum 18:14 davon (35.). In den folgenden zehn Minuten erzielte die Habo dann jedoch ganze drei Tore. So kam der TSV Knittlingen mehrmals auf ein Tor heran, zuletzt beim 20:21 (44.). Die Gastgeber leisteten sich in dieser Phase zu viele Ballverluste und Fehlwürfe. Die Gäste witterten dagegen Morgenluft. Doch besonders in dieser Phase, als das Spiel etwas auf der Kippe stand, zeigte Bast erneut in den entscheidenden Situationen gute Paraden. Mit einem 4:0-Lauf Mitte der zweiten Hälfte zog die Habo auf fünf Tore zum 25:20 davon (50.).

In den Schlussminuten nahmen die Gastgeber mehrfach ihren Torhüter aus dem Spiel, um ihre Angriffe mit sieben Feldspielern zu starten. Dies war nicht immer von Erfolg gekrönt, funktionierte mitunter aber doch. Näher als auf zwei Tore kam Knittlingen nicht mehr heran. Die letzten drei Treffer erzielten dann die Gastgeber. Den umjubelten Schlusspunkt setzte Keeper Bast mit einem Distanzwurf zum 29:24-Endstand.

Nach diesem Sieg haben die Habo-Männer 8:4 Punkte auf dem Konto. „Wir hatten am Ende den längeren Atem und haben verdient gewonnen“, sagte Coach Jan Diller.

Habo SG: Bast (1), Wien – Beiermeister (7), Brunner (1), Körner (1), Storz (1), Schuster, Weller (4), Pflugfelder (3), Mustata (1), Eisele, Gruchalla (2), Schäfer (5), Auracher (3), Ziegler.