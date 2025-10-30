Der Abwehrspezialist Cedric Freudenreich fehlt bei den Handballern des SV Fellbach nun schon seit zwei Spielen. Dennoch ist die Mannschaft um den Trainer Frank Schmid in der Verbandsliga erfolgreich, hat nach der Auftaktniederlage beim Tabellenführer TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen die beiden jüngsten Spiele – insgesamt gar fünf nacheinander – gewonnen. Das liegt auch daran, dass Felix Wente, Luca Spiertz und Felix Mergenthaler ihre Arbeit im Innenblock ausgesprochen gut erledigen und sich der Ausfall von Cedric Freudenreich deshalb nicht so sehr bemerkbar macht. Gut möglich, dass der 25-Jährige im Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr, Zeppelinhalle) gegen das Team der HSG Böblingen/Sindelfingen wieder ins Aufgebot des SVF zurückkehrt.

Unsere Empfehlung für Sie Handball: SV Fellbach Souverän trotz Spannungsabfall Die Handballer des SV Fellbach gewinnen am Sonntag bei der SV Remshalden am Ende klar mit 34:24 Frank Schmid erwartet am Sonntag einen Gegner, der zwar mit rund 33 Toren im Schnitt den besten Angriff, allerdings mit annähernd so vielen Gegentreffern auch die schwächste Abwehr dieser Liga stellt. „Ich erwarte ihn besser, als es sein Tabellenplatz aussagt“, sagt der Coach des SV Fellbach. Mit 6:6 Punkten steht der Verbund aus Sindelfingen im Mittelfeld des Klassements. Frank Schmid vermutet auch, dass es eine schwierigere Aufgabe sein wird als das jüngste Auswärtsspiel bei der SV Remshalden, das die Fellbacher Handballer souverän mit 34:24 für sich entschieden haben.

Unsere Empfehlung für Sie Handball: TV Oeffingen Nur ein Spitzenteam im Spitzenspiel Die Handballer des TV Oeffingen setzen sich am Sonntag bei den TSF Ditzingen souverän mit 27:19 durch.

Auch der Ligakonkurrent TV Oeffingen kommt zurzeit recht dominant durch die Saison; sogar noch dominanter als der Stadtnachbar aus Fellbach. Das Team um den Trainer Tobias Unfried hat seine Ligaspiele allesamt gewonnen und strebt am Sonntag, 17 Uhr, in der heimischen Sporthalle gegen die Gäste der HSG Rottweil den sechsten Saisonsieg an. Beim Blick auf die Tabelle könnte der Eindruck entstehen, dass hier das nächste Spitzenspiel ansteht. Doch aller Voraussicht nach wird der Leistungsunterschied zwischen dem Co-Tabellenführer TVOe und der viertplatzierten HSG Rottweil ähnlich groß sein wie zuletzt in der Begegnung mit den zuvor ungeschlagenen TSF Ditzingen.

Das trifft umso mehr zu, als die Oeffinger Handballer jüngst in Lucas Frey und Levi Fröschle auch die beiden verbliebenen Akteure – bis auf den Langzeitverletzten Maximilian Pfeil – von der Ausfallliste streichen konnten. „Das macht die ganze Situation noch schöner“, sagt Tobias Unfried. Somit kann der Coach in der Abwehrreihe auf seine Stammformation setzen, aber auch wieder vermehrt durchwechseln. „Unser Fokus liegt auch jetzt wieder auf einer guten Abwehr, im Angriff müssen wir geduldig sein und die Kontrolle behalten“, sagt der Trainer des TV Oeffingen vor dem Auftritt am Sonntag.