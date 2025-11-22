Die Verbandsliga-Frauen der Habo Bottwar SG erwarten am Sonntag mit der HSG Strohgäun ein sehr gut eingestelltes Team. Strohgäu gastiert ab 16 Uhr als direkter Tabellennachbar in der Sporthalle „In den Bäderwiesen“ in Oberstenfeld. Die Gäste stehen mit 9:5 Punkten zwar einen Platz hinter der Habo (11:7 Zähler), haben jedoch bisher zwei Partien weniger absolviert und zählen zu den starken Mannschaften der Liga.

Trainerin Daniela Thulke weiß um die Qualität des Gegners. Denn mit der HSG Strohgäu kommt eine ganz andere Hausnummer auf die Thulke-Sieben zu als vergangene Woche beim TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen. Der Pflichtsieg zuletzt ist zwar äußerst wichtig und gut fürs Selbstvertrauen gewesen, aber nun muss ihre Mannschaft gegen eine extrem gut eingespielte Mannschaft bestehen, die zudem einen sehr starken Rückraum aufweist. Zudem verfügen die Gäste über eine kompromisslose Abwehr. „Die Spielerinnen langen ordentlich zu“, sagt Thulke.

Überraschende Niederlage der HSG

Strohgäu musste zuletzt eine überraschende Heimniederlage gegen den HC Oppenweiler/Backnang hinnehmen. Zuvor hatten die Gastgeberinnen alle Heimspiele souverän gewonnen. Der jüngste Dämpfer dürfte zusätzlichen Ehrgeiz freisetzen, am Sonntag Wiedergutmachung zu betreiben. Doch auch die Bottwartälerinnen sind in eigener Halle in der Hinrunde noch ungeschlagen und gehen selbstbewusst in die Partie.

„Wir werden die Punkte daheim behalten“, gibt Thulke die Marschroute klar vor. Gleichzeitig erwartet sie aber „einen heißen Tanz“. Personell kann die Trainerin voraussichtlich aus dem Vollen schöpfen. Die Mannschaft freut sich auf lautstarke Unterstützung von den Rängen, um die Heimserie in der Hinrunde im vorletzten Spiel vor Weihnachten auszubauen.