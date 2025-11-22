Die Verbandsliga-Frauen der Habo Bottwar SG erwarten zu Hause die robuste HSG Strohgäu.
22.11.2025 - 08:00 Uhr
Die Verbandsliga-Frauen der Habo Bottwar SG erwarten am Sonntag mit der HSG Strohgäun ein sehr gut eingestelltes Team. Strohgäu gastiert ab 16 Uhr als direkter Tabellennachbar in der Sporthalle „In den Bäderwiesen“ in Oberstenfeld. Die Gäste stehen mit 9:5 Punkten zwar einen Platz hinter der Habo (11:7 Zähler), haben jedoch bisher zwei Partien weniger absolviert und zählen zu den starken Mannschaften der Liga.