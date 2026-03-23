Handball Verbandsliga Trainer ist wütend über enttäuschende TSF Ditzingen
Die TSF-Handballer verlieren das Derby gegen HB Ludwigsburg nach schwacher Leistung mit 29:39. Trainer Dennis Zwicker macht das ziemlich wütend.
Die TSF-Handballer verlieren das Derby gegen HB Ludwigsburg nach schwacher Leistung mit 29:39. Trainer Dennis Zwicker macht das ziemlich wütend.
Dennis Zwicker ist ein Trainer, der sich normalerweise vor seine Spieler stellt und sparsam mit Kritik umgeht. Doch nach dem 29:39(15:23)-Debakel seiner TSF Ditzingen im Verbandsliga-Duell bei HB Ludwigsburg war es mit der gewohnten Zurückhaltung aus und vorbei: „Es ist für mich nicht nachvollziehbar, wie man in einem Derby so auftreten kann, wenn man aus dem Hinspiel eigentlich noch einiges gutzumachen hat“, kritisierte er seine komplette Mannschaft offen.