Handball-Verbandsliga Trefferquote macht Unterschied – Habo SG verliert das Derby

Habo-Keeperin Carina Lüders und ihre Mannschaft konnten die Derby-Niederlage nicht verhindern. Foto: Archiv (avanti)

Die SG Schozach-Bottwartal II entscheidet das Verbandsliga-Derby der Frauen gegen die Habo SG mit 34:27 (15:11) für sich.

Am Sonntagnachmittag holten sich die Frauen der SG Schozach-Bottwartal  II einen deutlichen Heimsieg im Derby gegen die Handballregion Bottwar SG. In der heimischen Langhanshalle bezwangen die eingespielten Gastgeberinnen mit 34:27 (15:11) Toren das junge Team von Habo-Trainerin Daniela Thulke und hatten über weite Strecken die Begegnung in der Hand.

 

Die Gäste der Habo starteten bereits nicht gerade gelungen in die Partie: Gleich in den ersten Angriffen belohnte sich die Habo-Sieben nicht. Dennoch war es dann Habo-Akteurin Melanie Danner, die ihr Team nach drei Minuten mit 1:0 in Führung brachte. Doch die Antwort der Gastgeberinnen folgte prompt: Ein verwandelter Strafwurf von Malin Metzger und ein Treffer der ehemaligen Zweitligaspielerin Sina Klenk sorgten zur 5. Minute für das 2:1.

