Handball-Verbandsliga Trefferquote macht Unterschied – Habo SG verliert das Derby
Die SG Schozach-Bottwartal II entscheidet das Verbandsliga-Derby der Frauen gegen die Habo SG mit 34:27 (15:11) für sich.
Am Sonntagnachmittag holten sich die Frauen der SG Schozach-Bottwartal II einen deutlichen Heimsieg im Derby gegen die Handballregion Bottwar SG. In der heimischen Langhanshalle bezwangen die eingespielten Gastgeberinnen mit 34:27 (15:11) Toren das junge Team von Habo-Trainerin Daniela Thulke und hatten über weite Strecken die Begegnung in der Hand.