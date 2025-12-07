Handball Verbandsliga TSF Ditzingen beenden die schwarze Serie mit 37 Treffern
In der Verbandsliga überrollen die Ditzinger nach sechs erfolglosen Partien den überforderten SV Remshalden dank einer starken Abwehrleistung mit 37:20.
Endlich konnten sie sich wieder zum obligatorischen Siegertänzchen an der Mittellinie versammeln: Mit großer Erleichterung nach sechs Partien ohne Sieg in Folge in der Verbandsliga hüpften die Spieler in Grün und Weiß nach dem deutlichen und in dieser Höhe verdienten 37:20 (20:8)-Heimsieg gegen den SV Remshalden in der Sporthalle Glemsaue. „Diese zwei Punkte haben wir dringend gebraucht. Und jetzt müssen wir genau so weitermachen“, forderte TSF-Trainer Dennis Zwicker nach dem vierten Sieg im elften Saisonspiel.