 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Leonberg

  6. TSF Ditzingen: Coach Zwicker verlegt das Training auf Sand

Handball Verbandsliga TSF Ditzingen: Coach Zwicker verlegt das Training auf Sand

Handball Verbandsliga: TSF Ditzingen: Coach Zwicker verlegt das Training auf Sand
1
Zurück im TSF-Kader: Yannik Ruffner ist nach seiner Ellbogen-OP wieder voll belastbar. Foto: Andreas Gorr

Die Verbandsliga-Handballer der TSF Ditzingen haben anstrengende Wochen in der Vorbereitung hinter sich – der neue Coach Dennis Zwicker beweist Improvisationstalent.

Wie viele andere Handballvereine stehen auch die TSF Ditzingen in den Sommerferien vor dem Problem, dass viele Hallen geschlossen sind, da sie von städtischer Hand betrieben werden. Von daher ist Trainer-Rückkehrer Dennis Zwicker überaus glücklich, dass er mit seinen Handballern seit Ende Juni nunmehr sechs Wochen lang in der Halle an den handballerischen Grundlagen arbeiten konnte.

 

Vor jedem Training standen Athletikeinheiten auf dem Programm, um Schnelligkeit, Kraft und Ausdauer zu stärken. Und glücklich ist Zwicker auch, wie gut die Mannschaft mitzieht. „Wir hatten eine sehr hohe Trainingsbeteiligung, 14 bis 15 Spieler waren eigentlich immer dabei“, lobt der neue TSF-Coach, der zudem eine engere Verzahnung mit der zweiten Mannschaft anstrebt.

Dennis Zwicker: Vom Kapitän zum Interimstrainer und nun Chefcoach des Verbandsligisten aus Ditzingen. Foto: Andreas Gorr

Da es sich im August auch schwierig gestaltet, Trainingseinheiten bei befreundeten Vereinen in deren Hallen zu bekommen, verlegt Dennis Zwicker – nach einer Woche Pause in der ersten Augustwoche – das Training kurzerhand ins Freie. „Im Sand kann man sehr anstrengende Athletikeinheiten machen“, erklärt er mit einem Schmunzeln. Aber Dennis Zwicker wäre nicht der Trainer mit dem besonderen Charisma, wenn er nicht auch für Abwechslung sorgen würde. „Natürlich soll das alles auch Spaß machen“, fügt er hinzu und kündigt Beach-Handball-Einheiten in Bietigheim-Bissingen und Beachvolleyball auf diversen Spielfeldern an – auch in Ditzingen.

Unsere Empfehlung für Sie

Handball Verbandsliga: Dennis Zwicker: Menschenfänger auf der Trainerbank

Handball Verbandsliga Dennis Zwicker: Menschenfänger auf der Trainerbank

Dennis Zwicker übernimmt die Verbandsliga-Handballer der TSF Ditzingen im Sommer und ist längst im Hintergrund aktiv. Fünf Neuzugänge sind bereits fix, drei Spieler werden gehen.

Völlig unproblematisch hat sich nach Zwickers Empfinden die Integration der fünf Neuzugänge in den Kader gestaltet. „Sie sind sehr offen empfangen worden“, erzählt er. Zufrieden ist er auch mit dem Stand der Genesung bei den drei Langzeitverletzten: Yannik Ruffner kann nach seiner Ellenbogenoperation den Arm im Training wieder voll belasten und macht alle Einheiten mit.

Malte Bartels hat seinen Kreuzbandriss überwunden und das Knie macht keine Probleme mehr. Foto: Andreas Gorr

Auch Malte Bartels ist nach seinem Kreuzbandriss seit einiger Zeit schon wieder dabei, ohne dass Probleme am Knie auftreten. Ein wenig Geduld muss noch Nick Bohnen nach seiner Kreuzband- und Meniskusoperation an den Tag legen. „Er ist derzeit noch in der Reha, liegt aber voll im Zeitplan“, erläutert Coach Zwicker.

Ergebnis bei Testspielen nicht so wichtig

Zwei Testspiele haben die Ditzinger Handballer bislang im Rahmen der Saisonvorbereitung absolviert. Beim Landesligisten Hbi Feuerbach/Weilimdorf gab es nach leichten Startschwierigkeiten einen deutlichen 36:21-Erfolg. „Das Ergebnis ist mir gar nicht so wichtig“, stellt Zwicker klar. Entscheidend für ihn war, dass seine Mannschaft die besprochenen Inhalte umgesetzt hat und traditionell stark in der Abwehr gestanden ist, gut umgeschaltet hat, und sich im Angriff wenige technische Fehler geleistet hat.

Die vollständige Genesung von Nick Bohnen wird noch einige Zeit beanspruchen. Foto: Andreas Gorr

Das zweite Testspiel beim höherklassigen TV Flein endete mit einer knappen 26:27-Niederlage. Auch in diesem Spiel überwog beim TSF-Trainer die Zufriedenheit. „Auch hier haben wir wieder zehn bis 15 Minuten Probleme gehabt, in die Partie zu kommen. Aber vor allem die Abwehr hat erneut eine starke Leistung geboten“, bilanziert der einstige TSF-Kapitän.

Nach der Pause folgen im August pro Woche zwei weitere Testspiele für die Ditzinger – alle auswärts, ein probates Mittel angesichts der Hallenproblematik. Auch der Blick auf die neu zusammengestellte Verbandsliga, die voraussichtlich Ende September startet, erfüllt Dennis Zwicker mit Vorfreude: „Es ist eine spannende Zusammensetzung aus bekannten Teams wie Schwaikheim und Ludwigsburg und neuen unbekannten wie Freudenstadt und Rottweil“, blickt er voraus.

Weitere Themen

Fußball Bezirksliga: Trainer Kudera hat mit dem TSV Heimsheim viel vor

Fußball Bezirksliga Trainer Kudera hat mit dem TSV Heimsheim viel vor

Gekleckert wird nicht: Oliver Kudera strebt mit dem Aufsteiger TSV Heimsheim in der neuen Bezirksliga-Saison einen einstelligen Tabellenplatz an.
Von Henning Maak
Tennis Jugend Cup: Vorjahres-Finalist Crivellaro kommt mit viel Mühe weiter

Tennis Jugend Cup Vorjahres-Finalist Crivellaro kommt mit viel Mühe weiter

Beim Jugend Cup in Rutesheim schlägt der topgesetzte Italiener Gabriele Crivellaro in drei hart umkämpften Sätzen den erst 16 Jahre alten Botswaner Ntungamili Raguin.
Von unserer Redaktion
Tennis Turnier in Rutesheim: Zwei unechte Exoten beim Jugend Cup

Tennis Turnier in Rutesheim Zwei unechte Exoten beim Jugend Cup

Internationales Flair beim Turnier in Rutesheim und Weissach – Nicole Skrinjar aus Kirgisistan und Ntungamili Raguin aus Botswana haben eine besondere Geschichte.
Von Flemming Nave
Tennis-Turnier Weil der Stadt: Aaron Funk setzt sich souverän im Kepler-Cup durch

Tennis-Turnier Weil der Stadt Aaron Funk setzt sich souverän im Kepler-Cup durch

Der Tennis-Spieler der SV Böblingen gewinnt die 14. Auflage des Traditionsturniers in Weil der Stadt ohne Satzverlust. 240 Zuschauer sind über drei Turniertage vor Ort.
Von unserer Redaktion
FC Gerlingen: Im Fußball-Camp wird auch Müll gesammelt

FC Gerlingen Im Fußball-Camp wird auch Müll gesammelt

70 Jungen und Mädchen zwischen sieben und elf Jahren vergnügen sich zwei Tage beim FC Gerlingen und lernen außer Kicken noch viel mehr Wissenswertes.
Von Jürgen Kemmner
Reitturnier in Renningen: Dressur-Team des PSZ Benzenbühl wird Kreismeister

Reitturnier in Renningen Dressur-Team des PSZ Benzenbühl wird Kreismeister

Viele Siegschleifen beim Renninger Reitturnier gehen an Reiter aus Leonberg – die elfjährige Mira Alshehab aus Gültstein gewinnt Qualifikation zum U-21-Championat.
Von Frank Häusler
Final Four Golf-Turnier: Freude beim GC Solitude über Vize-Meisterschaft

Final Four Golf-Turnier Freude beim GC Solitude über Vize-Meisterschaft

Nach Platz drei im Final Four 2024 hat der GC Stuttgart Solitude aus Mönsheim einen draufgesetzt: Das Damen-Team von Trainer Heiko Burkhard holt nun Silber.
Von Jürgen Kemmner
Volleyball Heckengäusporthalle: Hallen-Beschluss ist keine Lex Blaubär

Volleyball Heckengäusporthalle Hallen-Beschluss ist keine Lex Blaubär

Die Ertüchtigung der Halle ist keine Entscheidung nur für Volleyball-Bundesligist TSV Flacht – sie ist ein Beschluss mit Weitblick, findet Sportredakteur Jürgen Kemmner.
Von Jürgen Kemmner
Volleyball Bundesliga: Blaubären atmen auf: Sporthalle wird ertüchtigt

Volleyball Bundesliga Blaubären atmen auf: Sporthalle wird ertüchtigt

Das Bundesliga-Abenteuer der Volleyballerinnen des TSV Flacht kann endgültig beginnen. Die Heckengäusporthalle in Weissach soll künftig bis zu 500 Zuschauer fassen.
Von Jürgen Kemmnerund Torsten Schöll
Volleyball Bundesliga: Julia Cedeno: „Mein Ziel ist das Comeback“

Volleyball Bundesliga Julia Cedeno: „Mein Ziel ist das Comeback“

Julia Cedeno von Volleyball-Bundesligist TSV Flacht muss sich am Knie operieren lassen – und fällt lange aus. Doch die 27-Jährige sieht darin nicht ihr Karriereende.
Von Jürgen Kemmner
Weitere Artikel zu Verbandsliga Ditzingen Trainer Sand Halle Leonberg
 