Handball Verbandsliga TSF Ditzingen: Coach Zwicker verlegt das Training auf Sand
Die Verbandsliga-Handballer der TSF Ditzingen haben anstrengende Wochen in der Vorbereitung hinter sich – der neue Coach Dennis Zwicker beweist Improvisationstalent.
Wie viele andere Handballvereine stehen auch die TSF Ditzingen in den Sommerferien vor dem Problem, dass viele Hallen geschlossen sind, da sie von städtischer Hand betrieben werden. Von daher ist Trainer-Rückkehrer Dennis Zwicker überaus glücklich, dass er mit seinen Handballern seit Ende Juni nunmehr sechs Wochen lang in der Halle an den handballerischen Grundlagen arbeiten konnte.