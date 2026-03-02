Handball Verbandsliga TSF Ditzingen: Der Spitzenreiter ist eine Nummer zu groß
Die Handballer der TSF Ditzingen unterliegen in der Verbandsliga dem TSV Allowa trotz guter Leistung mit 31:37 und verlieren Malte Bartels nach einem Kopftreffer.
In der Hinrunde waren die Niederlagen gegen die Spitzenteams in der Verbandsliga der Auslöser einer Negativserie von 3:11 Punkten für die TSF Ditzingen. Auch wenn die Grün-Weißen in der Rückrunde wiederum zweimal als Verlierer beim TV Oeffingen und nun gegen den TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen (Allowa) vom Platz gingen, spricht vieles dafür, dass die Ditzinger nicht erneut in eine Talfahrt geraten. „Wir haben gegen den Tabellenführer ein gutes Spiel abgeliefert, am Ende hat sich die höhere individuelle Qualität durchgesetzt“, meinte TSF-Trainer Dennis Zwicker.