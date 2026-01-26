Handball Verbandsliga: TSF Ditzingen lassen in Rottweil nichts anbrennen

Die Handballer der TSF Ditzingen haben die Auftakthürde zur Rückrunde mit Bravour genommen. Die Grün-Weißen setzten sich in der Verbandsliga bei der HSG Rottweil verdient mit 32:26 (18:14) durch holten nach dem Sieg im Hinspiel in eigener Halle aus beiden Partien gegen diesen Gegner somit vier Zähler.

Der Erfolg ist umso höher zu bewerten, da der etatmäßige Spielgestalter Yannick Hüther urlaubsbedingt fehlte. „Das war wirklich ein sehr gutes Auswärtsspiel von uns, in dem wir bis auf zwei Schwächephasen stets gute Antworten gefunden haben“, zeigte sich Trainer Dennis Zwicker sehr zufrieden.

Nur einmal wird es eng für die TSF

Youngster Quang Tran führte auf Rückraum Mitte von Beginn an gekonnt Regie und erzielte drei der ersten fünf Ditzinger Treffer. Nach Florian Ruoffs viertem Treffer zum 7:3 (12.) sah sich Rottweils Trainer zur Auszeit gezwungen. Der HSG-Coach hatte an den richtigen Stellschrauben gedreht, denn die Gastgeber glichen mit einem 4:0-Lauf innerhalb von drei Minuten zum 7:7 aus. Eine Führung gelang Rottweil allerdings nicht – über die gesamte Partie. Bis zur Pause erarbeiteten sich die TSF wieder einen Vier-Tore-Vorsprung (18:14).

Florian Ruoff präsentierte sich extrem zielgenau: Er erzielte acht Tore und hatte kaum einen Fehlwurf. Foto: Andreas Gorr

Nachdem Ditzingen die Führung auf 21:16 (37.) ausgebaut hatte, drohte nur noch einmal Gefahr, als die Gastgeber auf 18:21 verkürzten, dann aber einen Siebenmeter an die Latte setzten. „Da war das Spielglück auf unserer Seite“, räumte TSF-Coach Zwicker ein. Beim 25:19 (44.) betrug der Vorsprung wieder sechs Tore. Und spätestens nach 55 Minuten, als Ditzingen mit 30:25 vorn lag und Rottweil in der Folge zwei Zeitstrafen für seine härtere Gangart in der Schlussphase kassierte, mussten sich die Gastgeber mit der vierten Niederlage abfinden.

Anders als in der Hinrunde in den Partien in Fellbach und Böblingen gelang es den Ditzingern diesmal, eine klare Führung in der zweiten Hälfte über die Zeit zu bringen. „Das war einer der Punkte, über die wir in der Vorbereitung gesprochen haben“, erklärte Zwicker. Basis dafür sei die starke Abwehrleistung gegen die HSG-Akteure gewesen, die häufig 1:1-Situationen gesucht hätten. Im Angriff habe das Team gegen die unangenehme 3:2:1-Deckung von Rottweil stets gute Lösungen gefunden, auch als der Gegner zu Beginn der zweiten Hälfte zeitweise auf ein 6:0-System umgestellt habe.

Matchwinner waren neben Quang Tran, der außer vier Treffern vier Assists verbuchte, Fynn Graykowski, der alle sechs Siebenmeter der TSF verwandelte, und Florian Ruoff, der acht Tore erzielte und kaum Fehlwürfe hatte. „Bei den freien Würfen und von den Außenpositionen hatten wir gute Quoten“, freute sich Zwicker. Einzig Rottweils linken Rückraumspieler Timo Hildebrand bekam die TSF-Defensive nie richtig unter Kontrolle, er traf neunmal. „Er ist einer der cleversten Spieler auf dieser Position in der Liga und wurde von seinen Mitspielern oft gesucht, wenn sich bei uns in der Abwehr keine Lücke aufgetan hat“, erzählte Zwicker.

Nervenstark: Finn Graykowski verwandelte alle sechs Siebenmeter für Ditzingen. Foto: Andreas Gorr

Auf dem gelungenen Rückrunden-Auftakt will sich der Coach nicht ausruhen. Wichtig sei, die Leistung zu festigen – am besten schon im Auswärtsspiel am Sonntag beim Tabellenschlusslicht SG H2Ku Herrenberg II. „Die Konstellation ist gefährlicher als sie aussieht. Am Sonntagnachmittag spielen wir nicht oft, und es ist unklar, ob es beim Gegner aus der ersten Mannschaft Verstärkungen gibt“, warnt Zwicker. TSF Ditzingen: Biehl, Duck; Ruoff (8), Graykowski (7/6), Ruffner (4), Tran (4), Steckroth (3), Hölzel (2), L. Heer (1), Bartels (1), J. Heer (1), Bohnen (1), Kienle.