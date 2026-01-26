Handball Verbandsliga TSF Ditzingen lassen in Rottweil nichts anbrennen
Der Handball-Verbandsligist fügt der HSG Rottweil mit 32:26 die erst vierte Niederlage zu – TSF-Trainer Dennis Zwicker freut sich, dass sein Team die Vorgaben umsetzt.
Die Handballer der TSF Ditzingen haben die Auftakthürde zur Rückrunde mit Bravour genommen. Die Grün-Weißen setzten sich in der Verbandsliga bei der HSG Rottweil verdient mit 32:26 (18:14) durch holten nach dem Sieg im Hinspiel in eigener Halle aus beiden Partien gegen diesen Gegner somit vier Zähler.