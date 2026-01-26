 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Leonberg

  6. TSF Ditzingen lassen in Rottweil nichts anbrennen

Handball Verbandsliga TSF Ditzingen lassen in Rottweil nichts anbrennen

Handball Verbandsliga: TSF Ditzingen lassen in Rottweil nichts anbrennen
1
Die Handballer der TSF Ditzingen sind souverän und erfolgreich in die Rückrunde gestartet: Lukas Hölzel (Mi.) Foto: Andreas Gorr

Der Handball-Verbandsligist fügt der HSG Rottweil mit 32:26 die erst vierte Niederlage zu – TSF-Trainer Dennis Zwicker freut sich, dass sein Team die Vorgaben umsetzt.

Die Handballer der TSF Ditzingen haben die Auftakthürde zur Rückrunde mit Bravour genommen. Die Grün-Weißen setzten sich in der Verbandsliga bei der HSG Rottweil verdient mit 32:26 (18:14) durch holten nach dem Sieg im Hinspiel in eigener Halle aus beiden Partien gegen diesen Gegner somit vier Zähler.

 

Der Erfolg ist umso höher zu bewerten, da der etatmäßige Spielgestalter Yannick Hüther urlaubsbedingt fehlte. „Das war wirklich ein sehr gutes Auswärtsspiel von uns, in dem wir bis auf zwei Schwächephasen stets gute Antworten gefunden haben“, zeigte sich Trainer Dennis Zwicker sehr zufrieden.

Nur einmal wird es eng für die TSF

Youngster Quang Tran führte auf Rückraum Mitte von Beginn an gekonnt Regie und erzielte drei der ersten fünf Ditzinger Treffer. Nach Florian Ruoffs viertem Treffer zum 7:3 (12.) sah sich Rottweils Trainer zur Auszeit gezwungen. Der HSG-Coach hatte an den richtigen Stellschrauben gedreht, denn die Gastgeber glichen mit einem 4:0-Lauf innerhalb von drei Minuten zum 7:7 aus. Eine Führung gelang Rottweil allerdings nicht – über die gesamte Partie. Bis zur Pause erarbeiteten sich die TSF wieder einen Vier-Tore-Vorsprung (18:14).

Florian Ruoff präsentierte sich extrem zielgenau: Er erzielte acht Tore und hatte kaum einen Fehlwurf. Foto: Andreas Gorr

Nachdem Ditzingen die Führung auf 21:16 (37.) ausgebaut hatte, drohte nur noch einmal Gefahr, als die Gastgeber auf 18:21 verkürzten, dann aber einen Siebenmeter an die Latte setzten. „Da war das Spielglück auf unserer Seite“, räumte TSF-Coach Zwicker ein. Beim 25:19 (44.) betrug der Vorsprung wieder sechs Tore. Und spätestens nach 55 Minuten, als Ditzingen mit 30:25 vorn lag und Rottweil in der Folge zwei Zeitstrafen für seine härtere Gangart in der Schlussphase kassierte, mussten sich die Gastgeber mit der vierten Niederlage abfinden.

Unsere Empfehlung für Sie

Handball Oberliga: K. o. kurz vor Schluss: SV Leonberg/Eltingen fehlen acht Sekunden zum Punkt

Handball Oberliga K. o. kurz vor Schluss: SV Leonberg/Eltingen fehlen acht Sekunden zum Punkt

Handball-Oberligist SV Leonberg/Eltingen schrammt beim heimstarken TV Ehingen beim 32:33 (19:17) knapp am Remis vorbei – Trainer Markus Stotz ist dennoch zufrieden.

Anders als in der Hinrunde in den Partien in Fellbach und Böblingen gelang es den Ditzingern diesmal, eine klare Führung in der zweiten Hälfte über die Zeit zu bringen. „Das war einer der Punkte, über die wir in der Vorbereitung gesprochen haben“, erklärte Zwicker. Basis dafür sei die starke Abwehrleistung gegen die HSG-Akteure gewesen, die häufig 1:1-Situationen gesucht hätten. Im Angriff habe das Team gegen die unangenehme 3:2:1-Deckung von Rottweil stets gute Lösungen gefunden, auch als der Gegner zu Beginn der zweiten Hälfte zeitweise auf ein 6:0-System umgestellt habe.

Matchwinner waren neben Quang Tran, der außer vier Treffern vier Assists verbuchte, Fynn Graykowski, der alle sechs Siebenmeter der TSF verwandelte, und Florian Ruoff, der acht Tore erzielte und kaum Fehlwürfe hatte. „Bei den freien Würfen und von den Außenpositionen hatten wir gute Quoten“, freute sich Zwicker. Einzig Rottweils linken Rückraumspieler Timo Hildebrand bekam die TSF-Defensive nie richtig unter Kontrolle, er traf neunmal. „Er ist einer der cleversten Spieler auf dieser Position in der Liga und wurde von seinen Mitspielern oft gesucht, wenn sich bei uns in der Abwehr keine Lücke aufgetan hat“, erzählte Zwicker.

Nervenstark: Finn Graykowski verwandelte alle sechs Siebenmeter für Ditzingen. Foto: Andreas Gorr

Auf dem gelungenen Rückrunden-Auftakt will sich der Coach nicht ausruhen. Wichtig sei, die Leistung zu festigen – am besten schon im Auswärtsspiel am Sonntag beim Tabellenschlusslicht SG H2Ku Herrenberg II. „Die Konstellation ist gefährlicher als sie aussieht. Am Sonntagnachmittag spielen wir nicht oft, und es ist unklar, ob es beim Gegner aus der ersten Mannschaft Verstärkungen gibt“, warnt Zwicker. TSF Ditzingen: Biehl, Duck; Ruoff (8), Graykowski (7/6), Ruffner (4), Tran (4), Steckroth (3), Hölzel (2), L. Heer (1), Bartels (1), J. Heer (1), Bohnen (1), Kienle.

Weitere Themen

Handball SV Leonberg/Eltingen: TG Pforzheim zähmt die Wildcats in gut 20 Minuten

Handball SV Leonberg/Eltingen TG Pforzheim zähmt die Wildcats in gut 20 Minuten

Die Oberliga-Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen kassieren bei der TG Pforzheim eine 25:36-Niederlage. Es hätte noch weit schlimmer kommen können.
Von Henning Maak
Volleyball Bundesliga: In nur 54 Minuten: Blaubären wird das Fell über die Ohren gezogen

Volleyball Bundesliga In nur 54 Minuten: Blaubären wird das Fell über die Ohren gezogen

Bundesliga-Aufsteiger TSV Flacht wird beim Tabellenzweiten VfB Suhl in nur 54 Minuten mit 3:0 (25:13, 25:7, 25:7) abgefertigt. Nun steht die Aufarbeitung des schwachen Auftritts an.
Von Jürgen Kemmner
Benefizspiel in Korntal: Ein gelungener Abend für „Rixe“ und den Handball

Benefizspiel in Korntal Ein gelungener Abend für „Rixe“ und den Handball

Die 12. Ausgabe des Benefiz-Spiels beim TSV Korntal ist trotz etlicher Sorgen im Vorfeld gelungen. Das freut neben den Organisatoren vor allem Namensgeber Jörg Riexinger.
Von Flemming Nave
Drei Stammspieler hören auf: Handballer des SV Leonberg/Eltingen vor dem Härtetest

Drei Stammspieler hören auf Handballer des SV Leonberg/Eltingen vor dem Härtetest

Der SV Leonberg/Eltingen startet beim TV Ehingen in die Rückrunde der Oberliga. Drei Stammspieler treten nach der Saison zurück – aus unterschiedlichen Gründen.
Von Jürgen Kemmner
Highlight für Jörg Riexinger: Aufatmen beim TSV Korntal: Handball-Benefizspiel findet statt

Highlight für Jörg Riexinger Aufatmen beim TSV Korntal: Handball-Benefizspiel findet statt

An diesem Freitag (19.30 Uhr) trifft Handball-Zweitligist SG BBM Bietigheim auf Fiver WAT Margareten aus Wien – doch die zwölfte Auflage des Rixe-Spiels stand hart auf der Kippe.
Von Jürgen Kemmner
Marcus Mann neu dabei: Unbekannte wollten Trainer des SV Perouse abwerben

Marcus Mann neu dabei Unbekannte wollten Trainer des SV Perouse abwerben

Die SV-Fußballer haben ihre erste Hinrunde nach der abgewendeten Auflösung erfolgreich absolviert. Auch abseits des Fußballs geht es für den Verein aufwärts.
Von Flemming Nave
Trainingsstart der Fußballer: Der TSV Heimerdingen geht ohne Neuzugang in die Rückrunde

Trainingsstart der Fußballer Der TSV Heimerdingen geht ohne Neuzugang in die Rückrunde

Der Landesligist steigt in die Vorbereitung ein. Dem Abgang von Marc Geist stehen keine Neuzugänge gegenüber – obwohl Trainer Markus Koch Verstärkungen gesucht hat.
Von Jürgen Kemmner
Handball Verbandsliga: Die TSF Ditzingen bleiben unter den Erwartungen

Handball Verbandsliga Die TSF Ditzingen bleiben unter den Erwartungen

Die Handballer aus Ditzingen haben die erste Saisonhälfte in der Verbandsliga auf Rang zehn abgeschlossen. Doch es sind nur Kleinigkeiten, die fehlen.
Von Henning Maak
Gymnastin aus Leonberg: Wie Varfolomeev: Viktoria Steinfeld will zu Olympia

Gymnastin aus Leonberg Wie Varfolomeev: Viktoria Steinfeld will zu Olympia

Die 17-Jährige aus Leonberg trainiert am Olympiastützpunkt rhythmische Sportgymnastik und verfolgt ein hohes Ziel, welches ihre Vereinskameradin bereits erreicht hat.
Von Flemming Nave
Basketball Landesliga: SV Leonberg/Eltingen verliert Spitzenspiel in letzter Sekunde

Basketball Landesliga SV Leonberg/Eltingen verliert Spitzenspiel in letzter Sekunde

Die Basketball-Frauen des TSV Malmsheim schlagen die Steinenbronn Beasts 79:39. Der SV Leonberg/Eltingen verpasst einen Erfolg bei Spitzenreiter TV Nellingen denkbar knapp.
Von Flemming Nave
Weitere Artikel zu Verbandsliga Rückrunde Leonberg
 
 