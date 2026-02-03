 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Leonberg

  6. TSF Ditzingen mühen sich zum Arbeitssieg beim Schlusslicht

Handball Verbandsliga TSF Ditzingen mühen sich zum Arbeitssieg beim Schlusslicht

Handball Verbandsliga: TSF Ditzingen mühen sich zum Arbeitssieg beim Schlusslicht
1
Einer der Matchwinner für die TSF Ditzingen in Herrenberg: Spielmacher Yannick Hüther (hi.) Foto: Andreas Gorr

Die Handballer aus Ditzingen gewinnen ihr Verbandsliga-Spiel bei SG H2Ku Herrenberg II mit 27:24 – doch der Erfolg gegen den Tabellenletzten war kein Selbstläufer.

TSF-Trainer Dennis Zwicker hatte schon so ein Gefühl, dass es beim Schlusslicht SG H2Ku Herrenberg II nicht so einfach werden würde wie es sich von der Papierform her anließ: Zum einen hatten die Herrenberger im Hinspiel beim 19:39 einen ganz schwachen Tag, die TSF-Akteure einen sehr guten erwischt gehabt.

 

Zum anderen musste der Coach neben Abwehrchef Lukas Hölzel auch noch auf den zuletzt so treffsicheren Linksaußen Florian Ruoff verzichten, der sich kurzfristig wegen einer Grippe abmelden musste. Von daher war es für den Coach keine Überraschung, dass am Ende nur ein knapper 27:24-Erfolg in der Herrenberger Markweghalle stand. „Es war alles andere als ein perfektes Spiel. Aber ich bin froh, dass wir die Punkte auch einfach mal nach einem Arbeitssieg mitnehmen durften“, erklärte er.

Bis zur Pause bleibt es eng

In der Abwehr standen die Grün-Weißen von Beginn an gut, im Angriff gab es jedoch große Probleme. Nach 13 Minuten sah sich Coach Zwicker zu einer Auszeit genötigt, nachdem sein Team bis dahin gerade einmal drei Treffer erzielt hatte und mit 3:5 in Rückstand lag. „Wir hatten anfangs einige Fehlwürfe, und Herrenbergs Torhüter hat einige Freie von uns pariert“, sagte Zwicker. Mit der Einwechslung von Spielmacher Yannick Hüther bekam der TSF-Angriff eine andere Dynamik: Mit einem 4:0-Lauf innerhalb von fünf Minuten ging Ditzingen mit 7:5 in Führung – auch weil TSF-Schlussmann Pascal Duck einen Siebenmeter parierte.

Überzeugte im Angriff wie in der Abwehr: Nick Bohnen Foto: Andreas Gorr

Beim 9:6 (22.) wuchs der Vorsprung sogar auf drei Tore an, doch drei Minuten vor der Pause führten plötzlich wieder die Gastgeber mit 12:10. Verantwortlich dafür war vor allem Louis Eckert: Der kräftige linke Rückraumspieler der Herrenberger brachte seine Mannschaft mit sechs Toren in der ersten Hälfte fast im Alleingang wieder ins Spiel zurück. „Wir waren in einigen Szenen zu passiv gegen ihn und haben zum Teil den Block nicht gut gestellt“, musste Coach Zwicker feststellen. Doch Yannick Hüther mit zwei Treffern und Nick Bohnen sorgten noch für eine knappe 13:12-Führung der Grün-Weißen zur Halbzeit.

Nach der Pause parierte Michael Biehl einen zweiten Siebenmeter der Gastgeber, die nach Kräften versuchten, die Partie offen zu halten. Nach 45 Minuten hatte Nick Bohnen jedoch eine 20:16-Führung für Ditzingen herausgeworfen, näher als zwei Tore kam die SG H2Ku Herrenberg in der Folge nicht mehr. Neben Yannick Hüther mit sieben Treffern war Bohnen der zweite Matchwinner für die TSF: Er erzielte nicht nur fünf Tore, sondern war in der Abwehr im Innenblock als Ersatz für Lukas Hölzel gefordert und eroberte dreimal den Ball von den Herrenberger Angreifern. Auch Michael Biehl war mit zehn Paraden ein Faktor des Ditzinger Erfolgs.

Unsere Empfehlung für Sie

Handball Verbandsliga: TSF Ditzingen lassen in Rottweil nichts anbrennen

Handball Verbandsliga TSF Ditzingen lassen in Rottweil nichts anbrennen

Der Handball-Verbandsligist fügt der HSG Rottweil mit 32:26 die erst vierte Niederlage zu – TSF-Trainer Dennis Zwicker freut sich, dass sein Team die Vorgaben umsetzt.

Mit dem zweiten Sieg im zweiten Rückrundenspiel verbesserten sich die TSF auf den neunten Tabellenrang. Am kommenden Sonntag erwarten die Grün-Weißen am Sonntag (17 Uhr) in der heimischen Sporthalle Glemsaue den Tabellendritten Spvgg Mössingen. TSF Ditzingen: Biehl, Duck; Hüther (7), Graykowski (6/4), Bohnen (5), Ruffner (3), L. Heer (2), Steckroth (1), Tran (1), Siegmund (1), J. Heer (1), Kienle, Bartels, Schmauder.

Weitere Themen

Volleyball TSV Flacht: Die Blaubären sind in der Bundesliga angekommen

Volleyball TSV Flacht Die Blaubären sind in der Bundesliga angekommen

Mit dem überraschenden 3:1-Sieg über den VC Wiesbaden hat Aufsteiger TSV Flacht erfahren, dass das Team in der Volleyball-Bundesliga nicht nur ein Punktelieferant ist.
Von Jürgen Kemmner
Fußball Bezirksliga: TSV Münchingen zittert sich zum Derbysieg über TSV Merklingen

Fußball Bezirksliga TSV Münchingen zittert sich zum Derbysieg über TSV Merklingen

Zum Auftakt in der Rückrunde der Fußball-Bezirksliga bezwingt der TSV Münchingen den TSV Merklingen mit 4:3. Trainer Sahin Üste ist trotz des Sieges nicht ganz glücklich.
Von Henning Maak
Volleyball Bundesliga: Bärenstarke Blaubären aus Flacht holen Heimsieg über VC Wiesbaden

Volleyball Bundesliga Bärenstarke Blaubären aus Flacht holen Heimsieg über VC Wiesbaden

Ungeheurer Jubel in der Bärenhöhle: Bundesliga-Aufsteiger TSV Flacht schlägt den VC Wiesbaden mit 3:1 und feiert den ersten Heimsieg in der deutschen Eliteliga.
Von Jürgen Kemmner
Handball Oberliga: Die Wildcats kämpfen den starken TSV Birkenau nieder

Handball Oberliga Die Wildcats kämpfen den starken TSV Birkenau nieder

Die Oberliga-Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen setzen sich in einem engen Spiel gegen den Tabellenzweiten TSV Birkenau mit 33:29 durch – das Team etabliert sich in der Liga.
Von Henning Maak
Handball Oberliga: SV Leonberg/Eltingen feiert nach 133 Tagen wieder einen Heimsieg

Handball Oberliga SV Leonberg/Eltingen feiert nach 133 Tagen wieder einen Heimsieg

Die Handballer des SV Leonberg/Eltingen haben mit einem dramatischen 35:33 (15:18) über die HSG Konstanz 2 den ersten Heimsieg seit dem 20. September gefeiert.
Von Jürgen Kemmner
TSV Münchingen vs. TSV Merklingen: Ein Derby mit der besonderen Brisanz-Note

TSV Münchingen vs. TSV Merklingen Ein Derby mit der besonderen Brisanz-Note

Zum Rückrundenstart in der Fußball-Bezirksliga erwartet der TSV Münchingen am Sonntag den TSV Merklingen. Der TSV Heimsheim startet eine Woche später.
Von Henning Maak
Vier Aufstiege in vier Jahren: Turnerinnen des SV Leonberg/Eltingen steigen in die dritte Bundesliga auf

Vier Aufstiege in vier Jahren Turnerinnen des SV Leonberg/Eltingen steigen in die dritte Bundesliga auf

Aufgrund einiger Bewegungen in den höchsten Turnligen tritt die SV-Mannschaft zur kommenden Saison in der dritten Bundesliga an. Viel verändern soll sich aber nicht.
Von Flemming Nave
Volleyball Bundesliga: Blaubären Flacht auf dem Weg zu einem Team aus Profis

Volleyball Bundesliga Blaubären Flacht auf dem Weg zu einem Team aus Profis

Die Spielerinnen von Volleyball-Bundesligist TSV Flacht sind keine Profis – doch das soll sich laut Business-Plan in den kommenden Jahren massiv verändern.
Von Jürgen Kemmner
Handball Oberliga: SV Leonberg/Eltingen: Wildcats-Torfrau Maike Kilper hört auf

Handball Oberliga SV Leonberg/Eltingen: Wildcats-Torfrau Maike Kilper hört auf

Oberligist SV Leonberg/Eltingen verlängert mit zehn Feldspielerinnen – doch es gibt Vakanz auf der Position im Tor. Maike Kilper hört auf, Lani Gronwald muss noch etwas klären.
Von Jürgen Kemmner
Volleyball Regionalliga: Warum Rika Wiedemann in neuer Rolle überzeugt

Volleyball Regionalliga Warum Rika Wiedemann in neuer Rolle überzeugt

Nach zwei schmerzhaften Abgängen bei den TSF Ditzingen wurde die 26-Jährige von der Außenangreiferin zur Zuspielerin umfunktioniert – das funktioniert aus mehreren Gründen.
Von Flemming Nave
Weitere Artikel zu Verbandsliga Leonberg
 
 