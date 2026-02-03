Handball Verbandsliga TSF Ditzingen mühen sich zum Arbeitssieg beim Schlusslicht
Die Handballer aus Ditzingen gewinnen ihr Verbandsliga-Spiel bei SG H2Ku Herrenberg II mit 27:24 – doch der Erfolg gegen den Tabellenletzten war kein Selbstläufer.
TSF-Trainer Dennis Zwicker hatte schon so ein Gefühl, dass es beim Schlusslicht SG H2Ku Herrenberg II nicht so einfach werden würde wie es sich von der Papierform her anließ: Zum einen hatten die Herrenberger im Hinspiel beim 19:39 einen ganz schwachen Tag, die TSF-Akteure einen sehr guten erwischt gehabt.