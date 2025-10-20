 
Handball Verbandsliga TSF Ditzingen nehmen die Hürde in Mössingen

1
Bei den Ditzinger Handballern ist der Erfolg ein steter Gast bei den Spielen – Trainer Dennis Zwicker (li.) sieht es gern. Foto: Andreas Gorr

Die Verbandsliga-Handballer gewinnen bei der Spvgg Mössingen mit 35:23 und setzen sich an der Tabellenspitze fest. Trainer Dennis Zwicker muss aber gleich einige Akteure ersetzen.

Die Handballer der TSF Ditzingen haben auch das vierte Saisonspiel mit Bravour gemeistert und sich beim heimstarken Team der Spvgg Mössingen deutlich mit 35:23 (16:6) durchgesetzt. „Mössingen hat sich trotz des hohen Rückstands und angepeitscht von den Zuschauern bis zum Schluss nicht aufgegeben“, zollte Ditzingens Coach Dennis Zwicker dem Gegner Respekt.

 

Ditzingen hat einen fast perfekten Saisonstart hingelegt und liegt mit 7:1 Punkten und einer Partie weniger auf dem fünften Rang. Am nächsten Sonntag (17 Uhr) erwartet das Zwicker-Team den ungeschlagenen TV Oeffingen zu einem ersten Spitzenspiel.

TSF stellen früh Weichen auf Sieg

In Mössingen stellten die Ditzinger die Weichen früh auf Sieg. Nach vier Minuten lagen die Gäste mit 4:1 vorne, über 8:3 (14.) und 13:5 (22.) bauten die Grün-Weißen den Vorsprung kontinuierlich bis zur zweistelligen 16:6-Pausenführung aus. „Ganz zu Beginn hatten wir noch Abstimmungsprobleme in der Abwehr, da hat uns Michael Biehl im Tor einige Male gerettet“, lobte TSF-Trainer Zwicker den Schlussmann, der in 60 Minuten 17 Würfe der Mössinger entschärfte.

Starker Rückhalt in der Anfangsphase: TSF-Schlussmann Michael Biehl Foto: Andreas Gorr

Im Angriff waren die Ditzinger über den Kreis ebenso gefährlich wie über die Außenpositionen. Auf Rechtsaußen erwies sich Yannik Siegmund mit sechs Toren als überaus treffsicher, obwohl er komplett durchspielen musste, nachdem sich Finn Graykowski im Training eine Knieverletzung zugezogen hatte. „Er hat immer noch eine Schwellung, wahrscheinlich wird er uns vier bis sechs Wochen fehlen“, prognostizierte Dennis Zwicker, der im Laufe der Partie weitere Wechsel vornehmen musste.

So musste Rückraum-Shooter Tim Steckroth bereits nach zehn Minuten auf der Bank Platz nehmen, nachdem er sich einen Zeh ausgekugelt hatte. Ihn ersetzte Jörg Schwabe, der vor allem in der Abwehr Akzente zu setzen wusste. Nach etwa 20 Minuten ging es auch bei Florian Ruoff nicht mehr weiter, nachdem der Linksaußen bei einem Angriff im Sprung hart attackiert worden war. Für ihn sprang Stefan Kienle ein, der nach 40 Minuten seinerseits verletzungsbedingt durch Lukas Heer ersetzt werden musste. „Bei allen sollten die Verletzungen aber nicht so schlimm sein, ich rechne mit ihnen wieder im Training diese Woche“, zeigte sich Zwicker zuversichtlich.

Der Ditzinger Florian Ruoff (re.) konnte nach 20 Minuten nicht mehr weiterspielen. Foto: Andreas Gorr

Fortschritte machten auch die beiden Langzeitverletzten: Malte Bartels spielte 60 Minuten in der Abwehr und in den letzten zehn Minuten im Angriff. Nick Bohnen wurde vom TSF-Coach in den letzten 15 Minuten aufs Feld beordert. Auch in der zweiten Hälfte ließen die Gäste keine Aufholjagd der Mössinger zu und bauten den Vorsprung zeitweise bis auf 14 Treffer aus (31:17/53.). „Die Abwehr hat auch in der zweiten Halbzeit von Anfang an einen tollen Job gemacht“, lobte Zwicker. Dies sei nicht selbstverständlich gewesen, im Training hätten wegen einer Erkältungswelle stets drei bis vier Akteure gefehlt. „Am Ende hat man gemerkt, dass bei Mössingen die Überzeugung gefehlt hat, das Spiel noch drehen zu können“, meinte TSF-Trainer Zwicker. TSF Ditzingen: Biehl, Thomitzni; Hüther (9/5), Siegmund (6), Hölzel (5), Ruffner (4), Kienle (2), Ruoff (2), Bohnen (2), Steckroth (1), L. Heer (1), Schwabe (1), Bartels (1), Tran (1), J. Heer.

