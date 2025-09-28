Handball Verbandsliga TSF Ditzingen retten Punkt in letzter Sekunde
Die Verbandsliga-Handballer erkämpfen sich beim Saisonauftakt bei den SF Schwaikheim ein 26:26-Unentschieden. Yannick Hüther trifft per Siebenmeter nach der Schlusssirene.
Die Verbandsliga-Handballer erkämpfen sich beim Saisonauftakt bei den SF Schwaikheim ein 26:26-Unentschieden. Yannick Hüther trifft per Siebenmeter nach der Schlusssirene.
Absolut zufrieden war Trainer Dennis Zwicker mit dem Saisonauftakt seiner Handballer. Die TSF Ditzingen erarbeiteten sich in ihrer ersten Verbandsliga-Partie bei den SF Schwaikheim ein 26:26 (11:9). „Die Mannschaft hat große Widerstandsfähigkeit bewiesen. Ohne unsere zehn technischen Fehler wäre sicher mehr als nur ein Punkt drin gewesen“, meinte der Coach.