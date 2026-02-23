Handball Verbandsliga: TSF Ditzingen schrammen knapp an einem Punkt vorbei

Anders als bei der klaren Heimniederlage im Hinspiel (19:27) haben die Verbandsliga-Handballer der TSF Ditzingen Aufstiegsanwärter TV Oeffingen im Rückspiel Paroli geboten. Die Grün-Weißen schnupperten lange an zumindest einem Punkt, ehe sich der Tabellenzweite in den letzten Minuten absetzen konnte und am Ende einen 27:25(12:14)-Sieg feierte. „Es war ein wirklich gutes Auswärtsspiel von uns, am Ende hat uns vielleicht die Cleverness gefehlt“, sagte Trainer Dennis Zwicker.

Bis zum 5:5 war die Partie offen, nach 17 Minuten hatten sich die Gastgeber einen 8:5-Vorsprung herausgeworfen, da Finn Graykowski einen Siebenmeter nicht verwandeln konnte und die Ditzinger nach einer Zwei-Minuten-Strafe gegen Malte Bartels in Unterzahl agieren mussten. „Oeffingen hat die wenigen Fehler konsequent ausgenutzt“, stellte der TSF-Coach fest. Das Zwicker-Team ließ sich aber nicht beirren und machte aus einem 8:10-Rückstand (22.) innerhalb von vier Minuten eine 13:10-Führung – den Lauf der Grün-Weißen konnte auch eine Auszeit der Gastgeber nicht unterbrechen.

Torhüter Biehl pariert drei Siebenmeter

Gründe für den Höhenflug der Ditzinger waren unter anderem, dass Torhüter Michael Biehl drei Siebenmeter der Oeffinger parierte und Tim Steckroth in der ersten Halbzeit nicht zu kontrollieren war und fünf Tore erzielte. „Wir haben im Angriff mit viel Überzeugung gespielt – anders als im Hinspiel, wo wir Oeffingens Torhüter rund 20 Paraden zugestanden haben“, lobte Zwicker seine Mannschaft, die mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die Pause ging.

TSF-Keeper Michael Biehl parierte drei Siebenmeter. Foto: Andreas Gorr

Zu Beginn der zweiten Hälfte machten die Hausherren, die mit viel Zug in die Tiefe im Angriff agierten, aus dem Rückstand zwar innerhalb von sechs Minuten eine 16:15-Führung, doch die TSF blieben immer noch in Schlagdistanz. Zweimal gelang sogar noch eine Führung, auch beim 24:23 (52.) waren die Gäste noch dran. Dann machte sich jedoch bemerkbar, dass die Ditzinger über die 60 Minuten deutlich mehr Zeitstrafen (sechs gegenüber einer für Oeffingen) einstecken mussten und zudem Tim Steckroth in der 49. Minute mit einer Roten Karte verloren.

Schwer zu halten: Yannik Ruffner (re.) erzielte fünf Treffer. Foto: Andreas Gorr

„Wir haben nicht härter gespielt als der Gegner“, monierte Zwicker die Verteilung der Zeitstrafen, das habe in der Schlussphase eine Rolle gespielt. In den letzten acht Minuten gelangen Ditzingen nur noch drei Treffer. „Da haben wir es vielleicht ein wenig zu sehr erzwingen wollen und die Ruhe am Ball vermissen lassen“, analysierte Zwicker. Neben Tim Steckroth traf auch Yannik Ruffner fünfmal, auch der junge Quang Tran wusste auf der Spielmacherposition mit vier Treffern zu gefallen.

So konnte Zwicker der ersten Niederlage in der Rückrunde nach drei Siegen sogar noch etwas Positives abgewinnen. „Gegen den Tabellenführer TSV Allowa wird es nächste Woche nicht leichter. Aber mit so einer Leistung müssen wir uns auch gegen dieses Team nicht verstecken“, lautete sein Schlussfazit. TSF Ditzingen: Biehl, Duck; Steckroth (5), Ruffner (5), Tran(4), Hüther (4/2), Hölzel (2), Graykowski (2), Bartels (1), Bohnen (1), J. Heer (1), L. Heer, Strkalj, Ruoff, Siegmund.