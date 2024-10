Die Verbandsliga-Handballer aus Ditzingen gewinnen mit 39:30 und klettern auf Rang sechs. Selten schwärmte TSF-Trainer Almir Mekic mehr nach einer Partie.

Henning Maak 21.10.2024 - 15:52 Uhr

Trainer Almir Mekic schwelgte in Superlativen, als er die Leistung seiner Mannschaft nach dem 39:30-Erfolg beim SV Remshalden bewertete. „Das war eine überragende Leistung. Wir haben cleverer und in der Abwehr noch kompakter gespielt als beim Sieg vergangene Woche in Schwaikheim“, schwärmte der Coach. Mit dem zweiten Erfolg in Serie glichen die TSF ihr Punktekonto aus und rangieren mit 4:4 Zählern als Sechster in der oberen Tabellenhälfte.