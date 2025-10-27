Handball Verbandsliga TSF Ditzingen verzweifeln am Oeffinger Torhüter
Die TSF-Handballer unterliegen Aufstiegsanwärter TV Oeffingen deutlich mit 19:27 – doch Trainer Dennis Zwicker sieht Lichtblicke. Neuzugang Quang Tran überzeugt im Rückraum.
Die TSF-Handballer unterliegen Aufstiegsanwärter TV Oeffingen deutlich mit 19:27 – doch Trainer Dennis Zwicker sieht Lichtblicke. Neuzugang Quang Tran überzeugt im Rückraum.
Die Handballer der TSF Ditzingen sind im fünften Saisonspiel der Verbandsliga erstmals als Verlierer vom Feld gegangen. Die Grün-Weißen unterlagen dem Aufstiegsanwärter TV Oeffingen in der Sporthalle Glemsaue mit 19:27 (10:15). „Oeffingen war der erwartet schwere Gegner. Aber unser großes Manko war, dass wir 20 Fehlwürfe zu verzeichnen hatte“, lautete die Analyse von TSF-Trainer Dennis Zwicker.