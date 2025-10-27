Handball Verbandsliga: TSF Ditzingen verzweifeln am Oeffinger Torhüter

Die Handballer der TSF Ditzingen sind im fünften Saisonspiel der Verbandsliga erstmals als Verlierer vom Feld gegangen. Die Grün-Weißen unterlagen dem Aufstiegsanwärter TV Oeffingen in der Sporthalle Glemsaue mit 19:27 (10:15). „Oeffingen war der erwartet schwere Gegner. Aber unser großes Manko war, dass wir 20 Fehlwürfe zu verzeichnen hatte“, lautete die Analyse von TSF-Trainer Dennis Zwicker.

Nicht ein einziges Mal lagen die Ditzinger gegen den verlustpunktfreien Klassenprimus in Führung. Lediglich beim 2:2 (5.) nach 0:2 und beim 5:5 (11.) nach 2:5-Rückstand durch drei Treffer von Kreisläufer Lukas Hölzel schafften es die Gastgeber den Spielstand ausgeglichen zu gestalten.

Die TSF können die Oeffinger nicht halten

Anschließend jedoch setzten sich die Remstäler mit sieben Toren in Folge auf 12:5 (20.) ab, auch eine Auszeit von Coach Zwicker konnte den Spielfluss nicht der Oeffinger nicht unterbrechen. „In der Abwehr sind wir gar nicht schlecht gestanden. Aber die vielen Fehlwürfe haben zu Verunsicherung im Angriff geführt“, stellte Zwicker fest.

Dabei waren die Abschlüsse nicht schlecht vorbereitet, die TSF-Angreifer scheiterten jedoch immer wieder am bärenstarken Gäste-Keeper Yannick Seeber. „Egal ob aus dem Rückraum, über den Kreis oder von den Außen – er hat immer eine Hand dazwischen gekriegt“, sagte Zwicker.

TSF-Coach Dennis Zwicker war trotz der vielen Gegentore mit der Abwehrleistung zufrieden. Foto: Andreas Gorr

Der Oeffinger Schlussmann parierte gar einen Siebenmeter von Yannick Hüther, der erstmals in dieser Saison mit einem Strafwurf scheiterte. Dank eines 5:3-Laufs bis zur Pause kamen die Ditzinger bis zur Halbzeit auf 10:15 heran. Doch die Gäste begannen auch die zweite Hälfte stark und setzten sich bis zur 35. Minute schon wieder auf 11:19 ab.

„Oeffingen hat einen breiten Kader und ist aus dem Rückraum gut in die Tiefe gezogen“, analysierte Zwicker. Die TVO-Akteure seien einfach cleverer gewesen und hätten auch in Bedrängnis den letzten Ball noch immer an einen freien Mitspieler gebracht. Die Grün-Weißen verkürzten zwar noch einmal auf 15:21 (44.), doch am verdienten Sieg der Gäste gab es keine Zweifel mehr. „Für uns ging es am Ende nur noch darum, mit einem guten Gefühl aus dem Spiel zu gehen“, erklärte Zwicker.

Tore-Diät für Florian Ruoff (re.): Gegen Oeffingen gelang ihm lediglich ein Treffer. Foto: Andreas Gorr

Immerhin zwei positive Aspekte kann der Coach in die Partie am kommenden Wochenende beim ebenfalls noch verlustpunktfreien TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen mitnehmen. „Die Abwehr steht nach wie vor stabil. In der zweiten Hälfte haben wir nur zwölf Gegentore hinnehmen müssen“, lobte der TSF-Coach. Dies sei bemerkenswert, da man sich nach so vielen Fehlwürfen im Angriff in der Defensive immer wieder mental aufbauen müsse.

Neuzugang Tran überzeugt im Rückraum

Zum anderen ersetzte Neuzugang Quang Tran im linken Rückraum hervorragend Yannik Ruffner, der sich auf Hochzeitsreise befindet, und avancierte mit sechs Treffern zum besten Torschützen auf Ditzinger Seite – zwei Anspiele zu Toren kamen noch hinzu. „Die Partie war als Standortbestimmung wichtig für uns. Wir wissen, woran wir bis zum nächsten Spitzenspiel arbeiten müssen“, sagte Dennis Zwicker. TSF Ditzingen: Biehl, Duck; Tran (6/1), Hölzel (5), Siegmund (2), Hüther (2/1), Steckroth (1), L. Heer (1), Schwabe (1), Ruoff (1), Kienle, Bartels, Bohnen, J. Heer.