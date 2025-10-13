 
1
Willkommen zurück im Team: Malte Bartels (li.) hat seinen Kreuzbandriss auskuriert und trifft wieder für die TSF. Foto: Andreas Gorr

Beim völlig ungefährdeten 39:19 der TSF Ditzingen gegen H2Ku Herrenberg II in der Verbandsliga treffen die lange Verletzten Malte Bartels und Nick Bohnen.

Das Schlusslicht SG H2Ku Herrenberg II ist für die Verbandsliga-Handballer der TSF Ditzingen kein echter Prüfstein gewesen. „Herrenberg konnte weder Akteure aus der ersten Mannschaft noch aus der A-Jugend einsetzen, von daher war es eine sehr einseitige Partie“, kommentierte Trainer Dennis Zwicker den 39:19 (20:8)-Heimerfolg seiner Mannschaft.

 

Der TSF-Coach nutzte die Gelegenheit, um dem gesamten Kader Spielzeit zu geben. „Es wird uns im Laufe der Saison gut tun, dass alle Akteure schon so früh Spielpraxis sammeln konnten“, meinte Zwicker, der sich darüber freute, dass seine Mannschaft ihr Spiel über 60 Minuten konsequent durchgezogen hatte.

Trainer Dennis Zwicker nutzte die Partie, um einiges auszuprobieren. Foto: Andreas Gorr

Der Ditzinger Trainer konnte die Begegnung sogar dazu nutzen, die lange verletzten Malte Bartels und Nick Bohnen wieder einzusetzen. Vor allem das Comeback von Nick Bohnen kam nach seiner Monate langen Pause nach seiner Kreuzband- und Meniskusoperation überraschend früh. Eigentlich hatte Zwicker mit seinem etatmäßigen Kreisläufer erst zum Ende der Hinrunde gerechnet. „Sein Knie hat sich im Training als schon sehr stabil erwiesen, der Heilungsprozess verlief schneller als gedacht“, freute sich Zwicker, der Bartels zunächst nur in der Abwehr einsetzte.

Nick Bohnen feiert sein Comeback

Da die Herrenberger körperlich nicht so intensiv wie erwartet agierten, ließ der Ditzinger Coach den Kreisläufer auch im Angriff auf dem Feld, wo er auf Anhieb fünf Treffer erzielte und damit zweitbester Torschütze wurde. Auch Nick Bohnen steuerte in der ersten Partie nach seinem Kreuzbandriss zwei Treffer zum ungefährdeten Erfolg bei. Mit dem zweiten Sieg im dritten Saisonspiel bauten die Grün-Weißen ihr Punktekonto auf 5:1 Zähler aus und kassierten dank einer erneut starken Abwehrleistung erstmals weniger als 20 Gegentore in einem Saisonspiel.

Die Rückkehr von Nick Bohnen (vo./Foto vom Oktober 2023) kam schneller als erwartet – mit ihm rechneten die TSF erst zum Ende der Hinrunde. Foto: Andreas Gorr

Dennis Zwicker ließ von Beginn an die jüngeren Akteure und Neuzugänge spielen. Dennoch setzte sich sein Team ohne Probleme nach einem 5:4 (11.) über 8:4 (14.) schnell auf 12:6 (20.) ab. Beim 16:6 (24.) war der Vorsprung erstmals zweistellig, zur Pause leuchtete ein 20:8 von der Anzeigetafel. In der Schlussphase der ersten Hälfte zeigte sich Lukas Hölzel vom Kreis mit drei Toren sehr treffsicher.

Nächster Gegner ist die Spvgg Mössingen

Auch in der zweiten Hälfte bauten die Grün-Weißen ihre Führung kontinuierlich aus, nach 51 Minuten lag sie bei 20 Toren (35:15). In der Schlussphase trug sich auch Marc Schmauder aus der zweiten Mannschaft in die Torschützenliste ein, der zuvor etwas Wurfpech gehabt hatte. Zwicker hatte den etatmäßigen Linksaußen hochgezogen und setzte ihn auf beiden Außenpositionen ein, da in Yannik Siegmund und Stefan Kienle zwei Außenspieler gegen Herrenberg berufsbedingt nicht dabei sein konnten. Im vierten Saisonspiel sind die Ditzinger am kommenden Samstag (20.30 Uhr) bei der Spvgg Mössingen zu Gast.

TSF Ditzingen: Biehl, Duck; Graykowski (6), Bartels (5), Hölzel (4), Ruffner (4), Steckroth (3), Ruoff (3), Hüther (3/3), J. Heer (3), L. Heer (2), Bohnen (2), Schmauder (2), Schwabe (1), Tran (1).

Weitere Artikel zu Verbandsliga Kreuzbandriss Rückkehrer Trainer Leonberg
 