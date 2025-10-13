Handball Verbandsliga TSF Ditzingen: Zwei Rückkehrer kommen früher als erwartet
Beim völlig ungefährdeten 39:19 der TSF Ditzingen gegen H2Ku Herrenberg II in der Verbandsliga treffen die lange Verletzten Malte Bartels und Nick Bohnen.
Das Schlusslicht SG H2Ku Herrenberg II ist für die Verbandsliga-Handballer der TSF Ditzingen kein echter Prüfstein gewesen. „Herrenberg konnte weder Akteure aus der ersten Mannschaft noch aus der A-Jugend einsetzen, von daher war es eine sehr einseitige Partie“, kommentierte Trainer Dennis Zwicker den 39:19 (20:8)-Heimerfolg seiner Mannschaft.