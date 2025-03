TSF-Trainer David Thomitzni war vor der Partie beim Tabellenführer Handball Bottwar SG am Sonntagabend ein weiteres Mal zum Improvisieren gezwungen: Neben den drei Langzeitverletzten Malte Bartels, Nick Bohnen und Yannik Ruffner meldeten sich vier weitere Spieler kurzfristig krankheitsbedingt ab – zuletzt der reaktivierte Abwehrstratege Lukas Hölzel am Sonntagmorgen. Mit Florian Bemsel, Dennis Hecht und Yannik Siegmund nominierte Thomitzni am Ende dann drei Spieler aus der zweiten Mannschaft.

Große Moral gezeigt

An ihnen lag es nicht, dass eine Woche nach der 28:33-Heimniederlage gegen den Tabellenzweiten TSV Bönnigheim mit dem 32:34 (12:15) gegen den Klassenprimus Handball Bottwar SG die zweite Niederlage gegen ein Spitzenteam zu verzeichnen war. „Die Mannschaft hat sehr ordentlich gespielt und vor allem eine große Moral gezeigt“, fand Thomitzni trotz der Niederlage seiner TSF-Männer positive Aspekte.

Diese kamen gut in die Partie und gerieten bis Mitte der ersten Halbzeit (7:7/16.) kein einziges Mal in Rückstand. „Wir haben die Mitte in der Abwehr anfangs gut dicht gekriegt, und die Bälle von außen hat Michael Biehl häufig pariert“, erläuterte Coach Thomitzni. Vorne habe das Team mit schnellem Handball gute Lösungen gefunden. Danach setzten sich die Gastgeber zweimal auf zwei Treffer ab, doch beim 11:11 (25.) stellte Rechtsaußen Yannik Siegmund den Ausgleich wieder her.

Durchhänger vor der Pause

Wie schon so oft in den letzten Spielen gerieten die Ditzinger dann aber in den letzten fünf Minuten vor der Pause durch einen 1:4-Lauf in Rückstand. „Da haben wir fast alle 1:1-Duelle in der Abwehr verloren“, monierte Thomitzni. Nach dem Wiederanpfiff setzte sich die Handball Bottwar SG sogar bis auf fünf Tore (26:21/43.) ab. „Patrick Mustata hat mit seiner Wendigkeit am Kreis viel Platz für seine wuseligen Angriffskollegen geschaffen“, lobte Thomitzni den SG-Kreisläufer. Die TSF mussten zudem im Innenblock improvisieren und den mit den Abläufen nicht so vertrauten Dennis Hecht aufbieten, um den etablierten Kollegen zumindest kurze Verschnaufpausen zu gönnen.

Dennoch gelang der TSF beim 30:30 (56.) noch einmal der Ausgleich und 40 Sekunden vor der Schlusssirene beim 33:32 noch einmal der Anschluss – auch, weil Antonio Glumac im TSF-Tor in den letzten 20 Minuten einige Bälle von außen parierte. Am Ende besiegelte jedoch ein in Thomitznis Augen strittiger Siebenmeter in den Schlusssekunden die Niederlage seines Teams. Einen Gewinner gab es auf Ditzinger Seite aber dennoch: Yannik Siegmund erzielte bei elf Versuchen von Rechtsaußen zehn Treffer und wurde zum Spieler der Partie gewählt. „Er hat ein ganz hervorragendes Spiel abgeliefert“, lobte TSF-Coach Thomitzni.

TSF Ditzingen: Biehl, Glumac; Siegmund (10), Hüther (6/2), Ruoff (4), Heer (3), Breitner (3), Träger (2), Bemsel (2), Steckroth (1), Schwab (1), Banovic, Hecht.