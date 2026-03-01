 
Handball – Verbandsliga TSV Deizisau: das nächste Unentschieden im Spitzenspiel

1
Yannik Taxis rettet den Deizisauern zumindest einen Punkt. Foto: /Herbert Rudel

Der TSV Deizisau spielt bei der SG Hofen/Hüttlingen 29:29. Das Team Esslingen kassiert beim Spitzenreiter eine Klatsche.

Wenn der TSV Deizisau zu einem Spitzenspiel antritt, kommt meistens ein Unentschieden dabei heraus – so war es auch beim 29:29 des Vierten beim Dritten SG Hofen/Hüttlingen. Bei Schlusslicht Team Esslingen sieht es derweil immer düsterer aus, die Niederlage beim Spitzenreiter HV RW Laupheim kam nicht überraschend, fiel mit 25:40 aber heftig aus. Und dann leistete der TSV Denkendorf auch keine Schützenhilfe, sondern verlor beim Vorletzten HSG Wiwido mit 27:32. „Die Ergebnisse der vergangenen zwei Wochen waren nicht gerade so, wie wir sie gebraucht hätten, aber wir müssen erst einmal unsere Hausaufgaben machen“, sagte Team-Kapitän Benedikt Frohna nach der zwölften Pleite in Serie.

 

Hofen/Hüttlingen – Deizisau 29:29

29:29 in Laupheim, 26:26 gegen den TSV Bartenbach und jetzt wieder 29:29 – gegen die drei Teams vor ihnen haben die Deizisauer jeweils einen Punkt geholt – oder einen verloren. Denn im Kampf um den Aufstieg könnte das am Ende zu wenig sein. „Es wird jetzt natürlich schwer“, sagte Christof Clauß vom Management, verwies aber auch darauf, dass die Mannschaft im Jahr 2026 noch ungeschlagen ist und dass sie die drei Konkurrenten in der Hinrunde geschlagen hat: „Wir haben gegen sie 9:3 Punkte geholt, aber eben auch gegen andere Gegner neun Punkte liegen lassen.“ Dass es in Wasseralfingen überhaupt ein Remis wurde, dafür sorgte am Ende Routinier Yannik Taxis. Zuvor schon hatte er elf Treffer erzielt, dann machte er nach einer Auszeit von Deizisaus Coach Sven Strübin in den letzten vier Minuten zwei weitere Tore zum 28:29 und 29:29-Endstand. „Wir sind ja schon mit fünf hinten gelegen und das Spiel war fast weg, die Mannschaft hat eine tolle Moral gezeigt. In diesem Spiel können wir mit dem Unentschieden leben“, sagte Clauß.

TSV Deizisau: Bauer; Kühl (1), Beichter, Paßmann (2), Lohmann (2), Hermann, Taxis (13/4), Baumann (4), Kuntsche, Seibold (2), Dannenmann (1), Crone (1), Schmidt (3).

HV RW Laupheim – Team Esslingen40:25

Abstiegskampf macht keinen Spaß – und auch nicht, dem Gegner beim Schaulaufen zuzuschauen. Dass das Schlusslicht beim Spitzenreiter keine allzu große Chance auf den Sieg haben würde, war klar – aber die Niederlage des Teams fiel dann schon sehr deutlich aus. Zu deutlich, fand Team-Kapitän Frohna, der bei seiner Mannschaft aber auch gute Phasen sah. „Dieses Spiel können und müssen wir schnell abhaken“, betonte er. Nach zehn Minuten führten die Esslinger sogar mit 7:5, dann zogen die Laupheimer durch drei Tore von Daniel Masoldt auf 10:9 vorbei und führten zur Pause schon mit 17:10. Fünf Minuten nach dem Wechsel lag der Favorit bereits mit 23:11 vorne und die Entscheidung war längst gefallen. Frohna: „Wir haben phasenweise mitgehalten, aber am Ende haben wir zu hoch verloren.“

Team Esslingen: Schlemmer, Boss; David Frohna (1), Adelt (5), Matts Fischer (5), Jakob Guhl (2), Bernhardt (1), Lennart Fischer, Braune (2/2), Felix Guhl (5), Benedikt Frohna (2), Vetter, Humburg (2).

HSG Wiwido – TSV Denkendorf 32:27

Die wie bei vielen anderen Teams angeschlagene personelle Lage war ein Grund – während der Begegnung verletzten sich auch noch Merlin Rapp und Hardy Neubert. Insgesamt aber war Neuberts Torhüter-Kollege Benedikt Schrade nach der Niederlage beim Vorletzten etwas ratlos – zumal es die vierte Pleite in Folge war. „Wir kommen schon schwer rein“, erklärte er. Nach 0:5-Rückstand erzielten die Denkendorfer in der 10. Minute ihr erstes Tor. Sie kämpften sich heran und glichen in der 46. Minute durch Neil Jäger zum 22:22 aus, brachten die Partie aber nicht zum Kippen. „Die Automatismen greifen gerade nicht und wenn man Angst hat, einen Fehler zu machen, macht man einen Fehler“, sagte Schrade und hofft, „dass wir bald den Bock umstoßen“.

TSV Denkendorf: Schrade, Neubert; Schmid (3), Jäger (5), Lohmann (2), Quintus (1), Beck (3), Geiselhart (4), Rapp (2/2), Piskureck (1), Kaiser, Bader, Mattis Riehs (6/4).

TV Gerhausen – TV Reichenbach27:37

Daniel Roos war zufrieden: „Nachdem wir zuletzt gegen die Spitzenteams HV RW Laupheim und TSV Bartenbach gut gespielt, aber nichts geholt haben, haben wir uns diesmal belohnt“, sagte der Reichenbacher Co-Spielertrainer. Die Gerhausener standen zwar hinter den Reichenbachern, die waren aber angesichts der jüngsten Ergebnisse des Gegners – Sieg gegen den TSV Denkendorf und Unentschieden gegen den TSV Deizisau – gewarnt. Die TVR-Handballer legten einen entsprechend konzentrierten Auftritt hin. Zur Pause führten sie mit 15:12. „In der zweiten Hälfte haben wir gut verteidigt und es souverän zu Ende gespielt“, lobte Roos.

TV Reichenbach: Sohn, Funk; Schaupp, Neumann (1), Colin Farrell (1), Ewan Farrell (1), Fahrion (1), Küstner (6), Gehring (7), Roos (9/8), Mäntele (2), Pussert (5), Scheffold, Glatzel (4).

Weitere Artikel zu Verbandsliga
 
 