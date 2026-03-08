 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Esslingen

  6. TSV Deizisau und TV Reichenbach feiern Heimsiege

Handball – Verbandsliga TSV Deizisau und TV Reichenbach feiern Heimsiege

Handball – Verbandsliga: TSV Deizisau und TV Reichenbach feiern Heimsiege
1
Nach einer schlechten Anfangsphase fahren die Reichenbacher gegen den Vorletzten doch noch einen ungefährdeten Sieg ein. Foto: oh

Die Verbandsliga-Handballer des TSV Deizisau bleiben durch den 37:32-Sieg gegen den VfL Pfullingen II weiter oben dran.

Die Verbandsliga-Handballer des Fünften TV Reichenbach sowie des Vierten TSV Deizisau feierten jeweils einen Heimsieg. Die Deizisauer gewannen gegen den Achten VfL Pfullingen II mit 37:32 und bleiben damit am Spitzentrio dran. Indes bezwangen die Reichenbacher den Vorletzten HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf mit 32:25. „Wir haben uns in der Anfangsphase aber nicht mit Ruhm bekleckert“, sagte Reichenbachs spielender Co-Trainer Daniel Roos.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Handball – Regionalliga: „Balsam für die Seele“ – TV Plochingen gewinnt das Kellerduell

Handball – Regionalliga „Balsam für die Seele“ – TV Plochingen gewinnt das Kellerduell

Die Regionalliga-Handballer des TV Plochingen gewinnen das Kellerduell in der Schafhausäckerhalle gegen das Schlusslicht TSV Blaustein deutlich mit 42:27.

TSV Deizisau – VfL Pfullingen II 37:32

Die Deizisauer erwischten gegen Pfullingen II einen guten Start und führten nach vier Minuten durch einen Siebenmeter von Yannik Taxis bereits mit 4:1. „Dann sind wir aber etwas aus dem Tritt gekommen. Aber im Endeffekt war unsere individuelle Klasse schon besser“, sagte Arne Staiger vom Management. Zur Pause lagen die Gastgeber knapp mit 17:16 vorne.„In Hälfte zwei haben wir aufs Tempo gedrückt und ab der 45. Minute war die Partie mit der 28:23-Führung entschieden“, führte Staiger weiter aus und ergänzte: „Das lag aber auch wieder einmal an unserem starken Keeper Fabian Bauer.“ Durch den Erfolg bleiben die Deizisauer weiter in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. „Wir wollen nun jedes Spiel gewinnen und schauen, was am Ende dabei herauskommt.“

TSV Deizisau: Bauer, Gross; Haumann, Kühl (1), Beichter, Paßmann (1), Lohmann (5), Hermann, Taxis (9), Baumann (9), Kuntsche, Seibold (2), Albrecht, Dannenmann (2), Crone (3), Schmidt (5).

TV Reichenbach – HSG Wiwido32:25

Weniger gut verlief die Anfangsphase für die Reichenbacher im Heimspiel gegen den Vorletzten. Oder, wie es der spielende Co-Trainer Roos formulierte: „Es war eine Vollkatastrophe. Dafür hielt unser Keeper Mattis Sohn einige Gegenstöße, sonst hätte es noch düsterer ausgesehen.“ TVR-Coach Jochen Masching nahm eine Auszeit und stellte das Team laut Roos „erst einmal in den Senkel“. Danach lief es besser, und die Reichenbacher gingen mit einer 12:11-Führung in die Pause. In Hälfte zwei übernahmen der TVR die Kontrolle. „Da sind wir souverän aufgetreten und haben am Ende einen ungefährdeten Sieg eingefahren“, sagte Roos.

TV Reichenbach: Sohn, Funk, Kauderer (2), Schaupp (1), Farrell (2), Fahrion (3), Küstner (6), Gehring, Roos (4), Mäntele (7), Pussert (2), Scheffold (1), Munck, Glatzel (4).

Weitere Themen

Handball – Verbandsliga: TSV Deizisau und TV Reichenbach feiern Heimsiege

Handball – Verbandsliga TSV Deizisau und TV Reichenbach feiern Heimsiege

Die Verbandsliga-Handballer des TSV Deizisau bleiben durch den 37:32-Sieg gegen den VfL Pfullingen II weiter oben dran.
Von Robin Kern
Fußball – Kreisliga A: TSV Wendlingen gewinnt das Spitzenspiel in Unterzahl

Fußball – Kreisliga A TSV Wendlingen gewinnt das Spitzenspiel in Unterzahl

Der TSV Wendlingen gewinnt in der Fußball-Kreisliga A das Spitzenspiel gegen den Tabellenführer TSV Wernau knapp mit 2:1 – und übernimmt Platz eins.
Von Horst Reutter
Fußball – Zusammenfassung: Bewegung an der Tabellenspitze

Fußball – Zusammenfassung Bewegung an der Tabellenspitze

Der TSV Berkheim gewinnt in der Fußball-Bezirksliga. Der TSV Denkendorf, der FV Plochingen und der TSV RSK Esslingen verlieren dagegen. TSV Wendlingen übernimmt die KLA-Spitze.
Von Franz-Rudolf Büttner
Fußball – Landesliga: FV Neuhausen muss den Blick nach unten richten

Fußball – Landesliga FV Neuhausen muss den Blick nach unten richten

Der FV Neuhausen unterliegt in der Fußball-Landesliga dem TSV Ehningen mit 0:3 – und muss sich in der Rückrunde vorerst nach unten orientieren.
Von Jochen Gut
Fußball – Kreisliga A: Erfolgsserie des TSV Deizisau hält an

Fußball – Kreisliga A Erfolgsserie des TSV Deizisau hält an

In der Kreisliga A 1 erkämpfen sich die Kicker des TSV Deizisau einen 4:2-Sieg gegen den Dritten VfB Reichenbach – und überholen so den VfBR in der Tabelle.
Von Franz-Rudolf Büttner
Fußball – Verbandsliga: FC Esslingen erlebt „doppelte Enttäuschung“

Fußball – Verbandsliga FC Esslingen erlebt „doppelte Enttäuschung“

Die Verbandsliga-Fußballer des FC Esslingen kassieren im Kampf um den Klassenverbleib einen Rückschlag: Beim direkten Abstiegskonkurrenten TSV Weilimdorf unterliegt der FCE mit 2:4.
Von Robin Kern
Wasserball – 2. Bundesliga: SSV Esslingen siegt bei Torspektakel in Laatzen

Wasserball – 2. Bundesliga SSV Esslingen siegt bei Torspektakel in Laatzen

Viele Tore, aber auch einige Nachlässigkeiten: Die Zweitliga-Wasserballer des SSV Esslingen gewinnen die Partie beim Schlusslicht SpVg Laatzen mit 22:19.
Von rob
Wasserball – Challenger-Cup: „Etwas Großartiges erreicht“: SSVE-Frauen ziehen ins Final Four ein

Wasserball – Challenger-Cup „Etwas Großartiges erreicht“: SSVE-Frauen ziehen ins Final Four ein

Großer Erfolg für die Wasserballerinnen des SSV Esslingen: Beim Challenger-Cup auf Malta gewinnt das Bundesliga-Team alle drei Spiele und zieht ins Final Four ein.
Von Robin Kern
Handball – Regionalliga: „Monsterparaden“ reichen der HSG Ostfildern nicht aus

Handball – Regionalliga „Monsterparaden“ reichen der HSG Ostfildern nicht aus

Die Regionalliga-Handballer der HSG Ostfildern verlieren beim Spitzenreiter TSV Heiningen knapp mit 31:32
Von stw
Handball – 3. Liga: Wolfschlugenerinnen festigen Rang zwei

Handball – 3. Liga Wolfschlugenerinnen festigen Rang zwei

In der Drittliga-Nachholpartie gegen das Mittelfeldteam SG Kappelwindeck/Steinbach feiern die Wolfschlugenerinnen einen 27:23-Erfolg.
Von stw
Weitere Artikel zu Verbandsliga
 
 