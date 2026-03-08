Handball – Verbandsliga TSV Deizisau und TV Reichenbach feiern Heimsiege
Die Verbandsliga-Handballer des TSV Deizisau bleiben durch den 37:32-Sieg gegen den VfL Pfullingen II weiter oben dran.
Die Verbandsliga-Handballer des TSV Deizisau bleiben durch den 37:32-Sieg gegen den VfL Pfullingen II weiter oben dran.
Die Verbandsliga-Handballer des Fünften TV Reichenbach sowie des Vierten TSV Deizisau feierten jeweils einen Heimsieg. Die Deizisauer gewannen gegen den Achten VfL Pfullingen II mit 37:32 und bleiben damit am Spitzentrio dran. Indes bezwangen die Reichenbacher den Vorletzten HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf mit 32:25. „Wir haben uns in der Anfangsphase aber nicht mit Ruhm bekleckert“, sagte Reichenbachs spielender Co-Trainer Daniel Roos.