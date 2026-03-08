Handball – Verbandsliga: TSV Deizisau und TV Reichenbach feiern Heimsiege

Die Verbandsliga-Handballer des Fünften TV Reichenbach sowie des Vierten TSV Deizisau feierten jeweils einen Heimsieg. Die Deizisauer gewannen gegen den Achten VfL Pfullingen II mit 37:32 und bleiben damit am Spitzentrio dran. Indes bezwangen die Reichenbacher den Vorletzten HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf mit 32:25. „Wir haben uns in der Anfangsphase aber nicht mit Ruhm bekleckert“, sagte Reichenbachs spielender Co-Trainer Daniel Roos.

TSV Deizisau – VfL Pfullingen II 37:32

Die Deizisauer erwischten gegen Pfullingen II einen guten Start und führten nach vier Minuten durch einen Siebenmeter von Yannik Taxis bereits mit 4:1. „Dann sind wir aber etwas aus dem Tritt gekommen. Aber im Endeffekt war unsere individuelle Klasse schon besser“, sagte Arne Staiger vom Management. Zur Pause lagen die Gastgeber knapp mit 17:16 vorne.„In Hälfte zwei haben wir aufs Tempo gedrückt und ab der 45. Minute war die Partie mit der 28:23-Führung entschieden“, führte Staiger weiter aus und ergänzte: „Das lag aber auch wieder einmal an unserem starken Keeper Fabian Bauer.“ Durch den Erfolg bleiben die Deizisauer weiter in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. „Wir wollen nun jedes Spiel gewinnen und schauen, was am Ende dabei herauskommt.“

TSV Deizisau: Bauer, Gross; Haumann, Kühl (1), Beichter, Paßmann (1), Lohmann (5), Hermann, Taxis (9), Baumann (9), Kuntsche, Seibold (2), Albrecht, Dannenmann (2), Crone (3), Schmidt (5).

TV Reichenbach – HSG Wiwido32:25

Weniger gut verlief die Anfangsphase für die Reichenbacher im Heimspiel gegen den Vorletzten. Oder, wie es der spielende Co-Trainer Roos formulierte: „Es war eine Vollkatastrophe. Dafür hielt unser Keeper Mattis Sohn einige Gegenstöße, sonst hätte es noch düsterer ausgesehen.“ TVR-Coach Jochen Masching nahm eine Auszeit und stellte das Team laut Roos „erst einmal in den Senkel“. Danach lief es besser, und die Reichenbacher gingen mit einer 12:11-Führung in die Pause. In Hälfte zwei übernahmen der TVR die Kontrolle. „Da sind wir souverän aufgetreten und haben am Ende einen ungefährdeten Sieg eingefahren“, sagte Roos.

TV Reichenbach: Sohn, Funk, Kauderer (2), Schaupp (1), Farrell (2), Fahrion (3), Küstner (6), Gehring, Roos (4), Mäntele (7), Pussert (2), Scheffold (1), Munck, Glatzel (4).