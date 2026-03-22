Handball – Verbandsliga: TV Reichenbach holt vierten Sieg in Folge

Beim Blick auf die Tabelle der Handball-Verbandsliga dürfte die Situation wohl bei keinem Team so entspannt sein wie beim TV Reichenbach. Nach oben geht nichts mehr und nach unten kann so was von nichts passieren. Das 29:24 (16:11) gegen den VfL Pfullingen war der vierte Sieg in Folge, im Tableau steht der TVR als „schlechteste“ Mannschaft mit einem positiven Punktekonto mit seinen 26:16 nur zwei Zähler und einen Rang hinter dem TSV Deizisau.

Unsere Empfehlung für Sie Handball – Verbandsliga Erleichterung beim TSV Denkendorf Nach sechs Niederlagen gibt es wieder einen Sieg. Der TSV Deizisau gewinnt hoch. Gegen den Siebten Pfullingen lagen die Reichenbacher in den ersten 20 Minuten auch mal mit einem Tor hinten, zuletzt beim 8:9. Dann aber zogen sie die Zügel an und vorbei – über 12:9 bis zum 16:11 zur Pause. Nach dem Wechsel baute der TVR den Vorsprung kontinuierlich aus und schipperte über Zwischenstände von 19:13 und 23:17 dem sicheren Sieg entgegen. Co-Spielertrainer Daniel Roos war mit neun Toren, davon zwei von der Siebenmeterlinie, der erfolgreichste Werfer des Abends. Am kommenden Samstag reist der TVR-Tross zum Sechsten SG Herbrechtingen/Bolheim. TV Reichenbach: Funk, Sohn; Kauderer, Schaupp (2), Colin Farrell, Wolf, Ewan Farrell (1), Fahrion (3), Küstner (3), Gehring (2), Roos (9/2), Mäntele (1), Scheffold (4), Munck (1), Glatzel (3).