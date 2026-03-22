Handball – Verbandsliga TV Reichenbach holt vierten Sieg in Folge
Der TVR gewinnt gegen den VfL Pfullingen II am Ende locker mit 29:24.
Der TVR gewinnt gegen den VfL Pfullingen II am Ende locker mit 29:24.
Beim Blick auf die Tabelle der Handball-Verbandsliga dürfte die Situation wohl bei keinem Team so entspannt sein wie beim TV Reichenbach. Nach oben geht nichts mehr und nach unten kann so was von nichts passieren. Das 29:24 (16:11) gegen den VfL Pfullingen war der vierte Sieg in Folge, im Tableau steht der TVR als „schlechteste“ Mannschaft mit einem positiven Punktekonto mit seinen 26:16 nur zwei Zähler und einen Rang hinter dem TSV Deizisau.