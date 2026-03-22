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  6. TV Reichenbach holt vierten Sieg in Folge

Handball – Verbandsliga TV Reichenbach holt vierten Sieg in Folge

Handball – Verbandsliga: TV Reichenbach holt vierten Sieg in Folge
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Foto: dpa

Der TVR gewinnt gegen den VfL Pfullingen II am Ende locker mit 29:24.

Beim Blick auf die Tabelle der Handball-Verbandsliga dürfte die Situation wohl bei keinem Team so entspannt sein wie beim TV Reichenbach. Nach oben geht nichts mehr und nach unten kann so was von nichts passieren. Das 29:24 (16:11) gegen den VfL Pfullingen war der vierte Sieg in Folge, im Tableau steht der TVR als „schlechteste“ Mannschaft mit einem positiven Punktekonto mit seinen 26:16 nur zwei Zähler und einen Rang hinter dem TSV Deizisau.

 

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Nach dem Wechsel baute der TVR den Vorsprung kontinuierlich aus und schipperte über Zwischenstände von 19:13 und 23:17 dem sicheren Sieg entgegen. Co-Spielertrainer Daniel Roos war mit neun Toren, davon zwei von der Siebenmeterlinie, der erfolgreichste Werfer des Abends. Am kommenden Samstag reist der TVR-Tross zum Sechsten SG Herbrechtingen/Bolheim.

TV Reichenbach: Funk, Sohn; Kauderer, Schaupp (2), Colin Farrell, Wolf, Ewan Farrell (1), Fahrion (3), Küstner (3), Gehring (2), Roos (9/2), Mäntele (1), Scheffold (4), Munck (1), Glatzel (3).

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